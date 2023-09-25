Спочатку нові фішки з'являться у підписників тарифів Plus та Enterprise.

OpenAI оголосила про випуск великого оновлення чат-бота ChatGPT, який працює на базі мовної моделі GPT. Тепер нейромережа стала ще більше схожа на людину.

Як говоритися в офіційному блозі OpenAI, ChatGPT тепер може "бачити, чути і говорити".

Голос. ChatGPT і раніше можна було ставити питання в голосовому форматі через мобільний додаток. Але тепер чат-бот знайшов свій голос – точніше, відразу п'ять голосів на вибір. Послухати кожен з них можна за посиланням.

ChatGPT і раніше можна було ставити питання в голосовому форматі через мобільний додаток. Але тепер чат-бот знайшов свій голос – точніше, відразу п'ять голосів на вибір. Послухати кожен з них можна за посиланням. Слух. Також ChatGPT навчився відповідати на питання, які користувач не написав, а вимовив з включеним мікрофоном. Ця фішка доступна лише в мобільному додатку.

Також ChatGPT навчився відповідати на питання, які користувач не написав, а вимовив з включеним мікрофоном. Ця фішка доступна лише в мобільному додатку. Око . Ще оновлений чат-бот навчився розпізнавати і аналізувати зображення. Наприклад, якщо у вас зламався велосипед, сфотографуйте його та надішліть ChatGPT. Нейромережа розповість, як його полагодити. Або проаналізує складний графік і зробить висновки.

Відео дня

Впровадження нових функцій вже почалося. Спочатку вони будуть доступні для підписників тарифів Plus (19,99 долара на місяць) і Enterprise, а з часом доступ відкриють всім.

Попри те, що ChatGPT, запущений в кінці 2022 року, викликав справжній фурор в IT-спІльноті компанія OpenAI, що стоїть за створенням популярного чат-бота, постала перед фінансовими труднощами, і тепер їй загрожує банкрутство вже через рік.

А тим часом Meta Цукерберга готується до запуску потужного конкурента ChatGPT. Ілон Маск теж не залишається осторонь: у квітні мільярдер створив нову компанію з розвитку штучного інтелекту (ШІ) під назвою X.AI Corp і пообіцяв випустити більш "чесного" чат-бота.

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