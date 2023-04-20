За словами Маска, цей ШІ точно не стане знищувати людство,

Незабаром після оголошення про створення компанії X.AI Corp Ілон Маск заявив, що працює над TruthGPT – альтернативним чат-ботом, який прагне до розуміння світу. Так технологія не складе загрози людству, вважає Маск.

На думку Маска, в своїх пошуках природи Всесвіту TruthGPT побачить в людстві її цікаву частину, і "вирішить не знищувати людей". При цьому будь-яких технічних подробиць про особливості майбутнього алгоритму він не повідомив.

Наприкінці березня Ілон Маск разом зі співзасновником Аpple Стівом Возняком та понад 1100 провідних експертів IT-індустрії закликав зупинити навчання нейромереж, які будуть "розумнішими" вже існуючих. У відкритому листі згадуються ризики для цивілізації з боку здатних конкурувати з людьми нейромереж, що може призвести до економічних і політичних потрясінь.

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Нещодавно в мережі також з'явилася інформація про те, що бізнесмен загорівся ідеєю створити власну генеративну нейромережу. Для її навчання Twitter закупив 10 000 відеокарт, повідомляв Business Insider. Можливо, алгоритм буде використовуватися для поліпшення пошукового движка або рекламної платформи Twitter.

Також стало відомо, що в березні Маск заснував компанію X.AI – з назви зрозуміло, що вона буде займатися розробками в області штучного інтелекту, в тому числі створенням аналога ChatGPT. Тепер Маск очолює відразу шість компаній: SpaceX, Tesla, The Boring Company, Neuralink, Twitter і X.AI.

Цікаво, що Маск, який останнім часом сильно критикує OpenAI, які створили чат-бота ChatGPT, свого часу був її співзасновником. Однак у 2018 році підприємець вийшов з ради директорів через конфлікт з іншими керівниками.

Ажіотаж навколо ChatGPT застав усіх зненацька

Поява ChatGPT, "розумного" чат-бота, поставило провідні технологічні компанії світу перед необхідністю надолужити згаяне. Наприклад, Microsoft інвестувала 10 мільярдів доларів у OpenAI та впроваджує ChatGPT у більшість своїх продуктів.

Водночас Google "в паніці" намагається наситити свою пошукову систему функціями, заснованими на генеративному ШІ. Також в компанії працюють над абсолютно новим пошукачем – спілкування з ним буде більше схоже на діалог з людиною. Amazon також приєднався до цього процесу зі своїм хмарним підрозділом.

Водночас, Apple, здається, єдина велика технологічна компанія, яка не знає, що робити з AI. Поки що компанія інвестує значні кошти в гарнітуру доповненої реальності та автомобільну ініціативу.

Нагадаємо, в середині березня чат-бот ChatGPT оновили до мовної моделі GPT-4. Тепер нейромережа здатна розуміти не тільки текст, а й розпізнавати зображення – і може пояснити навіть значення мемів. Очікується, що майбутня GPT-5 досягне раніше небаченого рівня ШІ.

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