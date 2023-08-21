Попри фінансування від Microsoft, її поточне фінансове становище залишається досить важким, до того ж компанія втрачає користувачів.

Попри те, що ChatGPT, запущений в кінці 2022 року, викликав справжній фурор в IT-спІльноті компанія OpenAI, що стоїть за створенням популярного чат-бота, постала перед фінансовими труднощами, і тепер їй загрожує банкрутство вже через рік.

Згідно зі звітом, щоденні витрати на підтримку роботи ChatGPT становлять близько $700 000. При цьому ці витрати не охоплюють інші продукти компанії, такі як GPT-4 і DALL-E 2. Зараз OpenAI по суті "живе" завдяки фінансуванню від Microsoft у розмірі $10 млрд,

Тим часом в останні пару місяців кількість користувачів ChatGPT стабільно зменшується. Це пов'язано як з погіршенням якості відповідей самого чат-бота, так і розвитком суперницьких нейромереж, а також великою кількістю умовно-безкоштовних сервісів, що надають доступ до GPT-генерації.

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На додаток ситуацію загострює конфлікт між США і Китаєм в технологічній сфері. OpenAI відчуває труднощі з вдосконаленням та навчанням нових моделей через брак необхідного обладнання на ринку. Якщо тенденція продовжиться, то до кінця наступного року творців ChatGPT може очікувати банкрутство.

У ChatGPT множаться конкуренти

Тренд з ChatGPT настільки сильно і швидко підняв шум в медіа, що зараз практично всі, чи то великі, чи малі IT-компанії поспішають впроваджувати ШІ в свої продукти.

Наприклад, Meta Цукерберга готується запустити у всіх своїх соцмережах незвичайні чат-боти з різними особистостями. Наприклад, один з них буде говорити, як національний герой і 16-й президент США Авраам Лінкольн. А поради мандрівникам стане давати чат-бот у вигляді персонажа-серфера.

Також нещодавно в Україні запустилася довгоочікувана відповідь на ChatGPT від Google – перевірити можливості розмовного бота Bard можна за посилання. Також компанія взялася активно модернізувати свій пошуковик з метою зробити його більш "людяним".

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