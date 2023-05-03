Смартфон буде поставлятися зі стилусом й для нього передбачений спеціальний відсік знизу.

Motorola представила середньобюджетний смартфон Moto G Stylus (2023), однією з "фішок" якого став стилус (перо) в комплекті. Фактично, це бюджетна і єдина альтернатива Samsung Galaxy S23 Ultra на ринку.

Сам смартфон оснастили 6.5-дюймовим IPS-дисплеєм з частотою оновлення 90 Гц. Цього цілком достатньо, щоб робити начерки або підписувати документи за допомогою стилуса, говорить виробник. Для зберігання стилуса є відсік знизу.

За продуктивність відповідає процесор MediaTek Helio G85 з 4 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої пам'яті, яку можна розширити за допомогою карти microSD об'ємом до 1 ТБ. Живиться пристрій від акумулятора місткістю 5000 мАг, потужність зарядки – 15 Вт. За стандартних сценаріїв Motorola обіцяє до двох днів автономної роботи.

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Що стосується фотоможливостей, то в основній камері два сенсори – 48 Мп головний і макрооб'єктив на 2 Мп. Дозвіл "фронталки" залишає 8 Мп. Також телефон пропонує водовідштовхувальний корпус, стереодинаміки з Dolby Atmos, вбудований в кнопку живлення сканер відбитків пальців і "чистий" Android 13.

Поки Moto G Stylus (2023) продається тільки в США, де за нього просять 200 доларів (близько 7300 грн за курсом).

Раніше Motorola представила концепт смартфона дисплеєм, що висувається вгору. А ще раніше компанія випустила гаджет, який додає супутниковий зв'язок на будь-який смартфон.

Якщо ви в пошуках потужної начинки, УНІАН ділився рейтингом найпотужніших смартфонів на ринку. У 2023 році рейтинг флагманів очолює ASUS ROG Phone 7 Ultimate, який отримав найтоповішу на сьогодні начинку. На другому місці розмістився OPPO Find X6 Pro, а замкнув трійку Red Magic 8 Pro+.

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