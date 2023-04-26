Джерела повідомляють, що Samsung в новому флагмані залишить тільки три сенсори основної камери.

Очікується, що майбутній флагман Galaxy S24 Ultra отримає на одну камеру менше, ніж його попередник, таким чином залишивши на задньому модулі тільки три камери. Журналісти Wccftech показали, як такий смартфон може виглядати.

Видалення однієї камери на Galaxy S24 Ultra, ймовірно, змінить дизайн задньої панелі, але в цілому зовні він буде схожий на попередника в особі Galaxy S23 Ultra.

Новий апарат запропонує користувачам основну камеру зі змінною апертурою, надширококутний датчик і телеоб'єктив зі змінним оптичним зумом від 3x до 10x. Джерело зазначає, що в Samsung вирішили покладатися на програмне забезпечення для оптимізації якості зйомки.

Відео дня

Galaxy S23 Ultra наразі вважається найкращим камерофоном Samsung з чотирма камерами на задній панелі, здатними записувати відео в роздільній здатності 4К з частотою до 60 кадрів в секунду на всі камери. Дві з цих камер є телеоб'єктивами, що забезпечують найкращий на сьогодні зум в порівнянні з суперницькими телефонами інших компаній.

Напередодні також з'явилися чутки, що Samsung готується повернутися до використання власних процесорів у лінійці Galaxy S24. У тестах ще неанонсований Exynos 2400 обходить Snapdragon 8 Gen 3 і на рівних конкурує з A16 Bionic.

Раніше стало відомо, що Samsung переносить в свої недорогі смартфони одну з фішок флагманських моделей – але для споживачів це не хороші новини. Відтепер недорогі пристрої бренду не матимуть зарядний пристрій в комплекті. Першим з "тонкою" коробкою став Galaxy A14.

Водночас УНІАН розповідав, чому не можна залишати зарядку від телефону в розетці і які небезпеки для всього будинку це тягне за собою.

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