Схоже, Samsung готується повернутися до використання власних процесорів вже в лінійці Galaxy S24. В мережі з'явилися перші результати тестування неанонсованого процесора Exynos 2400, який обходить Snapdragon 8 Gen 3 і конкурує з A16 Bionic.
Так, в тесті Geekbench за підсумками найкращого прогону новий процесор Samsung набрав 1711 балів і 6967 балів в однопотоковому і багатопотоковому режимах відповідно. Якщо для порівняння брати A16 Bionic, то рішення від Apple набирає близько 1870 і 5300 балів.
Зазначається, що Exynos 2400 на 30% потужніше флагманського процесора від Qualcomm – Snapdragon 8 Gen 2, який використовується в поточній лінійці Galaxy S23. Це дозволяє припустити, що новий чіп Samsung може виявитися навіть потужніше майбутнього Snapdragon 8 Gen 3. Але важливі будуть реальні сценарії використання, зазначають журналісти.
Поки невідомо, коли Samsung представить Exynos 2400, але майже напевно можна припустити, що це відбудеться на початку 2024 року разом з лінійкою Galaxy S24.
До речі, найпотужнішим Android-смартфоном сьогодні вважається Red Magic 8 Pro+, який працює на базі Snapdragon 8 Gen 2. Загалом, всі топ-10 позицій в березневому рейтингу найбільш продуктивних смартфонів дісталися пристроям, які працюють на процесорах Qualcomm.
Раніше стало відомо, що Samsung переносить в свої недорогі смартфони одну з фішок флагманських моделей – але для споживачів це не хороші новини. Відтепер недорогі пристрої бренду не матимуть зарядного пристрою в комплекті. Першим з "тонкої" коробкою став Galaxy A14.
Водночас УНІАН розповідав, чому не можна залишати зарядку від телефону в розетці і які небезпеки для всього будинку це тягне за собою.