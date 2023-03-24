При ціні в 160 доларів апарат оснащений дисплеєм 90 Гц, камерою на 50 Мп і батареєю 6000 мАг.

Компанія Samsung показала один з найбільш цікавих бюджетників на ринку – Galaxy F14. Як виявилося, не всі бюджетні смартфони південнокорейського бренду в 2023 році будуть схожі на флагманські Galaxy S23.

Його головною особливістю стала величезна батарея на 6000 мАг, що для апаратів компанії на сьогодні рідкість. За заявою виробника, повного заряду вистачить на 2-3 дні активного використання.

Також новинка отримала екран IPS на 6,72 дюйма з частоти 90 Гц і роздільною здатністю FullHD+. Сам екран прикритий склом Corning Gorilla Glass 5. Всередині – 5-нанометровий процесор Samsung Exynos 1330 з 4/6 ГБ оперативної пам'яті на вибір.

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Що стосується фотоможливостей, то в каплевидному вирізі знаходиться "фронталка" на 16 Мп, а основна камера отримала датчики зображення роздільною здатністю 50, 2 і 2 Мп.

Першою країною, де стартували продажі Galaxy F14, стала Індія. Там його вартість становить 12 990 рупій (близько 5800 грн) за версію з 4/128 ГБ пам'яті та 14 490 рупій (~6200 грн) за конфігурацію з 6/128 ГБ пам'яті. Пізніше він добереться до Європи, але коли саме, не повідомляється.

Раніше УНІАН писав, що Samsung переносить в свої недорогі смартфони одну з фішок флагманських моделей – але для споживачів це не хороші новини. Відтепер недорогі пристрої бренду не матимуть зарядного пристрою в комплекті.

Першим з з "тонкою" коробкою став Galaxy A14. Чи пошириться така практика на інші моделі, поки невідомо. Не виключено, що Samsung буде випускати два варіанти комплектації для різних ринків: десь із зарядкою, а десь без неї.

Раніше УНІАН розповідав, чому не можна залишати зарядку від телефону в розетці і які небезпеки для всього будинку це тягне за собою.

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