Михайло Федоров виклав підтвердження в Телеграм
Сайт російської Федеральної служби безпеки (ФСБ) не відкривається по всьому світові.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в своєму Телеграм.
При цьому він запостив скріншот, на якому показується, що сайт ФСБ не можна відкрити у великих містах по всьому світу.
Крім того, російські ЗМІ повідомляють, що не відкриваються сайти Кремля, МВС, Мін'юсту та Міноборони РФ.
Ймовірно, це справа рук хакерів.
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