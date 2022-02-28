Не відкриваються сайти російських Кремля, МВС, ФСБ, Мін'юсту та Міноборони.

Сайт російської Федеральної служби безпеки (ФСБ) не відкривається по всьому світові.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в своєму Телеграм.

При цьому він запостив скріншот, на якому показується, що сайт ФСБ не можна відкрити у великих містах по всьому світу.

Крім того, російські ЗМІ повідомляють, що не відкриваються сайти Кремля, МВС, Мін'юсту та Міноборони РФ.

Ймовірно, це справа рук хакерів.

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