У перспективі Core i9-13900k може стати першим CPU, якому підкоритися планка в 9 ГГц.

У мережі з'явилася цікава історія розгону нового флагманського процесора Intel 13-го покоління (Raptor Lake) – Core i9-13900k – до 8812,85 МГц на всіх ядрах. Таким чином був побитий минулий рекорд, який тримався з 2014 року.

Про це повідомляє портал VideoCardz.

За словами ентузіаста під ніком Elmor, який все це провернув, контролери пам'яті в чіпах покоління Raptor Lake "просто божевільні". Для самого розгону він використовував материнську плату Asus Z790 ROG Maximus APEX і охолодження рідким азотом.

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Раніше рекордсменом по розгону був чіп AMD FX-8370, який у 2014 році зуміли розігнати на одному ядрі до частоти 8722,78 МГц. У перспективі Core i9-13900k може стати першим процесором, якому підкоритися планка в 9 ГГц. До речі, без ручного розгону чіп здатний працювати на частоті до 5,8 ГГц.

Також показовий факт, що останні 12 років рекорди частоти процесора робляться на материнських платах ASUS, що стане окремим приводом для гордості у тайванського виробника. Єдиною платою від іншого виробника, що потрапила в рейтинг, була материнська плата DFI LanParty UT P35 ще у 2010 році.

13-е покоління процесорів Intel: ігрові монстри

Їх продажі стартували вчора, 20 жовтня. У порівнянні з минулим поколінням, приріст продуктивності в багатопотоковому режимі склав до 41%, в однопотоковому – до 15%.

У лінійку сімейства Raptor Lake увійшли бюджетні Core i5-13600k, середні Core i7-13700k і флагманські Core i9-13900k. Оглядачі пишуть, що останній за 580 доларів претендує на звання найпотужнішого ігрового процесора при 1080p. Він випередив всіх конкурентів, у тому числі AMD ryzen 7 5800X3D з 96 МБ кеша третього рівня.

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