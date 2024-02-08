Лідерські позиції зайняли апарати під управлінням операційної системи Android.

Якщо ви з тих користувачів, для яких автономність смартфона – більш важливий показник, ніж потужність або камера, то портал Tom's Guide опублікував новий рейтинг. Фахівці назвали телефони з найвищим показником автономності на початок 2024 року.

У цьому топі лідирує Asus ROG Phone 8 Pro: він може протягнути майже 18 годин і 48 хвилин безперервного використання, а завдяки зарядному пристрої потужністю 65 Вт, який входить в комплект, від 0 до 100% смартфон заряджається за 50 хвилин.

Фахівці підкреслили, що акумулятори великої ємності не завжди означають велику автономність – сьогодні ключову роль відіграє оптимізація між "залізом" і софтом. У зв'язку з цим ROG Phone 8 Pro з меншою батарей, ніж у ROG Phone 7 Pro, працює довше завдяки більш актуальному чипсету Snapdragon 8 Gen 3.

Відео дня

Ось так виглядає перша десятка смартфонів з найкращою автономністю:

Asus ROG Phone 8 Pro: 18:48 OnePlus 12R: 18:42 Asus ROG Phone 7 Ultimate: 18:32 OnePlus 12: 17:41 Samsung Galaxy S24 Ultra: 16:45 Samsung Galaxy S24 Plus: 16:32 Motorola Edge Plus (2023): 15:47 iPhone 15 Plus / RedMagic 8 Pro: 14:14 iPhone 15 Pro Max: 14:02 iPhone 14 Pro Max: 13:39

Як видно, в сьогоднішніх лідерах автономності є як дорогі флагмани, так і більш доступні Android-гаджети. Але все їх об'єднує те, що вони здатні витримати не менше 13 годин безперервного активного користування.

Найбільш довгоживучим айфоном в актуальній лінійці є iPhone 15 Plus. За даними тестів, флагман від Apple може протягнути на одному заряді понад 14 годин. Щоправда, повна швидка зарядка займає дві з половиною години.

Якщо ж вам потрібен смартфон з найкращим екраном, спеціалісти DxOMark склали актуальний топ на початок 2024 року. Провідні позиції займають пристрої від Samsung і Google, тоді як новітній Айфон не потрапив навіть в топ-5.

А якщо ви в пошуках бюджетного смартфона на Android, ми зібрали короткий гайд, на які характеристики потрібно звернути увагу в першу чергу.

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