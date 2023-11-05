Samsung має намір зробити майбутні флагмани "найрозумнішими смартфонами в історії".

Прем'єра флагманських смартфонів серії Galaxy S24 від Samsung відбудеться 17 січня 2024 року. У лінійку увійдуть базовий Galaxy S24, Galaxy S24 Plus і топовий Galaxy S24 Ultra, повідомляє відомий корейський ресурс SBS Biz.

Таким чином презентація нових смартфонів відбудеться на кілька тижнів раніше, ніж у попередників. Нагадаємо, Galaxy S23 були представлені на початку лютого.

Samsung має намір зробити Galaxy S24 мало не "найрозумнішими смартфонами в історії". Кажуть, що майбутні флагмани отримають безліч ШІ-функцій: наприклад, користувачі зможуть створювати зображення за текстовим описом. А цифровий асистент Bixby перетвориться у щось схоже на ChatGPT.

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Якими будуть флагмани Samsung Galaxy S24:

S24: екран 6,1" Dynamic AMOLED LTPO, Full HD+, 2500 ніт, 120 Гц, процесор Snapdragon 8 Gen 3, потрійна камера (50/12/10 Мп), батарея 4000 мАг, зарядка 25 Вт.

S24 Plus: екран 6,6" Dynamic AMOLED LTPO, WQHD+, 2500 ніт, 120 Гц, процесор Snapdragon 8 Gen 3, потрійна камера (50/12/10 Мп), батарея 4900 маг, зарядка 45 Вт.

екран 6,6" Dynamic AMOLED LTPO, WQHD+, 2500 ніт, 120 Гц, процесор Snapdragon 8 Gen 3, потрійна камера (50/12/10 Мп), батарея 4900 маг, зарядка 45 Вт. S24 Ultra: екран 6,8" Dynamic AMOLED LTPO, WQHD+. 2500 ніт, 144 Гц, процесор Snapdragon 8 Gen 3, квадрокамера (200/50/12/10 Мп), батарея 5000 мАг, зарядка 45 Вт.

Якщо вірити чуткам і витокам, Samsung реалізує в нову лінійку Galaxy S24 всі найостанніші тренди та функції. Зокрема, ми вже чули про титанову рамку, підтримку супутникового зв'язку і рекордні 2 Гбайти пам'яті.

Дизайн всіх моделей також відомий: базовий Galaxy S24 буде схожий на останні iPhone, а модель Ultra отримає "одні з найвужчих рамок серед усіх смартфонів".

А до кінця 2023 року має дебютувати OnePlus 12, щоправда, глобальний реліз відбудеться тільки на початку 2024 року. Він отримає найяскравіший в світі екран, також серйозно прокачають камери і батарею.

Також в 2024 році на ринку почнуть з'являться смартфони з екранами, що розгортаються – аналогів такій конструкції поки немає. Виробники розуміють, що на ринку складних пристроїв важко конкурувати з Samsung, тому активно розробляють смартфони в новому форм-факторі.

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