Російські хакери троянізують ISO та установчі файли й розміщують їх у безкоштовному доступі на торент-трекерах.

Російські хакери розповсюджують заражене програмне забезпечення через торенти. Таким чином вони отримують доступ до комп'ютерів.

Про це повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України. Зазначається, що хакери троянізують ISO та установчі файли й розміщують їх у безкоштовному доступі на торент-трекерах.

"Якщо жертва завантажує та встановлює такі файли на свій компʼютер, хакери дістають доступ до його вмісту і можуть протягом тривалого часу залишатися непомітними. У багатьох пострадянських країнах системні адміністратори й досі використовують неліцензійне програмне забезпечення (в тому числі операційні системи) в установах і компаніях різних форм власності, що розповсюджується за допомогою торент-трекерів. Встановлюючи зламане ПЗ із торентів, вони фактично надають доступ російським спецслужбам до вмісту робочих машин", - йдеться в повідомленні.

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Наголошується, що особливо небезпечним є використання зламаної операційної системи, адже в такому випадку зловмисники мають повний адміністративний доступ до комп'ютера, на якому її встановлено.

"Пересічні українські користувачі також перебувають у зоні ризику, встановлюючи неліцензійне програмне забезпечення з неофіційних джерел, торентів зокрема", - пояснили в Держспецзв'язку.

Атаки російських хакерів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, росіяни значно активізували розповсюдження шкідливого програмного забезпечення серед українців з початком повномасштабного вторгнення. Зокрема, зловмисники можуть розсилати через месенджери чи електронну пошту файли з різних соціально важливих тем, завантаження й відкриття який призведе до зараження пристрою.

А наприклад у січні Служба безпеки України попередила громадян про нову кібернебезпеку з боку російських хакерів. Зокрема, росіяни намагалися через мережу Wi-Fi дистанційно під'єднатися до систем відеоспостереження за територією житлових комплексів, прилеглими автомобільними дорогами тощо.

У лютому міжнародні фахівці попереджали, що Україна вступає в нову фазу кібервійни з Росією. Російські хакери планують посилити свої атаки у 2023 році.

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