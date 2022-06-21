Відкриття цих файлів в кінцевому результаті призведе до завантаження шкідливої програми.

У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України попереджають про нові кібератаки, коли зловмисники розсилають файли з темами податків та ядерного тероризму.

Про це повідомляє прес-служба Держспецзв'язку в Telegram-каналі.

В прес-службі застерігають, що зловмисники розповсюджують електронні листи начебто від імені "Державної податкової служби України" з темою "Повідомлення про несплату податку".

У них міститься архів "НакладенняШтрафнихСанкцiй. zip" з однойменним документом. Його відкриття в кінцевому результаті призведе до завантаження шкідливої програми.

"Ще одна кібератака здійснювалася за допомогою розповсюдження шкідливого документу з назвою "Nuclear Terrorism A Very Real Threat.rtf", відкриття якого призводить до завантаження та запуску шкідливої програми", - йдеться в повідомленні.

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