Зростання популярності відеоігор робить цю сферу привабливою для кіберзлочинців.

Фахівці міжнародного розробника антивірусного програмного забезпечення – компанії ESET розповіли, чому використання нелегітимних піратських ігор може бути небезпечним для користувачів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

"Створюється багато піратського контенту, в тому числі й ігор, які стають доступні безкоштовно і можуть використовуватися в зловмисних цілях. При цьому піратська діяльність поширена на різних платформах – від ігор для комп'ютерів і мобільних пристроїв до консолей", – повідомили в компанії ESET.

Зараження пристрою шкідливим кодом

Як відзначають експерти в сфері кібербезпеки, зловмисники можуть використовувати безкоштовні популярні ігри, щоб залучити користувачів завантажити небезпечне програмне забезпечення. Для їх поширення кіберзлочинці можуть скористатися соцмережами, фішинговими електронними листами або навіть пошуковою оптимізацією своїх веб-сайтів або p2p-торрентів.

Часто шкідливе програмне забезпечення може створюватися для обходу традиційних фільтрів безпеки або відключення програми для захисту. Також такий додаток може вимагати більше дозволів для його запуску. Крім того, загроза може бути прихована в додаткових файлах, завантаження яких необхідна для продовження гри.

У червні 2021 року було виявлено, що за два роки мільйони комп'ютерів були заражені трояном. Шкідливе програмне забезпечення, яке поширюється в основному через піратські ігри, викрало більше мільйона унікальних адрес електронної пошти та 26 мільйонів облікових даних для входу.

За даними ESET, серед інших типів шкідливого програмного забезпечення, яке поширюється через зламані ігри:

загрози кріптомайнінга, які можуть вивести з ладу пристрій жертви і викликати великі витрати на електроенергію;

банківські трояни, призначені для крадіжки фінансової та особистої інформації;

програми для шпигунства за натисканнями клавіатури і загрози для викрадення інформації з пристроїв;

програми-вимагачі, які блокують доступ до пристрою і вимагають оплати;

ботнет, який перетворює пристрій на комп'ютер-зомбі для використання в інших атаках.

Відображення небажаної реклами

Небажані рекламні оголошення менш небезпечні, ніж перераховані вище загрози, проте вони заважають звичній роботі користувачів на ПК і мобільних пристроях. Як повідомляють в ESET, в 2020 році з магазину Google Play було видалено 21 ігровий додаток через нав'язливу рекламу.

Неправильна робота програми

Піратські ігри можуть містити помилки або проблеми, які серйозно погіршують їхню продуктивність. Також через деякий час така програма може просто припинити роботу, наприклад, через перевірку на наявність піратських копій її легітимними розробниками.

Крім того, може виникнути проблема сумісності. Наприклад, якщо користувач намагається додати піратську гру до своєї бібліотеки Steam, вона буде ідентифікована як додаток, що не належить платформі. В такому випадку у користувача не буде доступу до всіх функцій Steam.

Заборона на використання ігрової платформи

Як додають фахівці ESET, існує ймовірність, що легітимний розробник може відстежувати наявність піратських ігор на деяких пристроях і вносити облікові записи, пов'язані з такими програмами, в чорний список. Це особливий ризик для ігрових консолей, наприклад, Xbox, постачальники якого після виявлення використання піратських ігор заблокували доступ до сервісу мільйону користувачам.

Отримання штрафів від правоохоронних органів

Важливо пам'ятати, що використання піратських ігор незаконне. В Україні встановлена адміністративна та кримінальна відповідальність за використання програмного забезпечення без дозволу правовласника. Так, на початку 2021 року користувача, винного в "перепрошивці" консолі Sony PlayStation 3, засудили до штрафу в 21 тис. грн. На слід шахрая, як правило, вийти досить важко, проте в цьому випадку правоохоронцям допомогли оголошення на сайтах OLX і Prom.ua, в яких говорилося про продаж і завантаження ігор на ігрові консолі PlayStation.

Як уникнути ризиків

Для запобігання перерахованих ризиків фахівці в сфері кібербезпеки рекомендують користувачам не використовувати торрент-сайти і підозрілі ресурси. Це допоможе знизити шанси зараження пристрою шкідливими програмами, отримання неякісного Додатки і потенційних проблем з законом. Крім цього, в компанії ESET радять:

завжди використовувати надійні програми безпеки для комп'ютерів і мобільних пристроїв, які захистять від різних видів шкідливого програмного забезпечення;

перевірити рекомендовані налаштування безпеки на ігрових платформах, якими ви користуєтеся, наприклад, Steam, Twitch, Discord та інші.

ніколи не переходити за підозрілими посиланнями в невідомих електронних листах або навіть в пошукових системах.

для завантаження додатків використовувати виключно легітимні веб-сайти розробника або офіційні магазини додатків, наприклад, Apple App Store або Google Play, у яких шанси наштовхнутися на піратські ігри і додатки мінімальні.

Довідка УНІАН. ESET – експерт в області захисту від кіберзлочинності і цифрових загроз, міжнародний розробник рішень з ІТ-безпеки, провідний постачальник в області створення технологій виявлення загроз. Заснована в 1992 році, компанія ESET сьогодні має розширену партнерську мережу і представництва в більш ніж 180 країнах світу. Головний офіс компанії знаходиться в Братиславі, Словаччина.

Піратські ігри – це програми, які були зламані в обхід технології управління цифровими правами (DRM), яка призначена для захисту авторських прав на контент. Таким чином, вони дозволяють користувачам отримувати доступ до ігор без оплати розробникам або дистриб'юторам.