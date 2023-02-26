Топ-менеджери з захисту кіберпростору оцінили роботу українських спеціалістів та попередили, що російські хакери планують новий етап кібератак проти України.

Україна вступає у нову фазу кібервійни з Росією в рамках протистояння держав в кіберпросторі, захист якого є важливою складовою протидії російській агресії на нашій території.

Як оцінили міжнародні фахівці в коментарі Politico, за рік війни з росіянами українським спеціалістам вдалося відбити шквал атак ворожих хакерів, однак наразі Києву слід готуватися до нового етапу війни з ворожими хакерами, які планують посилити свої атаки у 2023 році.

Про таку ймовірність попередили фахівці одразу двох фірм, які спеціалізуються на захисті кіберпростору. Зокрема, минулого тижня спеціалісти Групи аналізу загроз Google заявили, що оцінують можливість такого сценарію, як досить "високу". Вони передбачили, що росіяни посилять спроби нашкодити кіберпростору Україні на тлі поразок російських війск на фронті.

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Також відповідний прогноз зробили фахівці компанії з розвідки кіберзагроз Recorded Future. Вони вважать, що російські хакери розпочнуть "наступ" на Україну під час наступного етапу ескалації на полі бої з боку війск РФ. Це станеться "майже напевно", кажуть спеціалісти.

Про новий етап кібервійни з Російською Федерацію також заявила аналітик з технічної інформації щодо загроз компанії Mandiant (фірма входить до групи компаній Google) Габбі Ронкоун.

"Ми вступаємо в нову фазу війни", - підтвердила вона.

Вона відзначила ефективну роботу підрозділів кіберфахівців української розвідки та правоохоронців та попередила, що треба готуватися до подальшої ескалації.

"Ми просто готуємося до того, що буде далі, і сподіваємося, що зможемо допомогти", - сказала Ронкоун.

Також фахівці передбачили, що окрім кібератак проти України, російській хакери також можуть вдатися до атак проти ресурсів країн-членів НАТО.

При цьому віце-президент із безпеки та довіри клієнтів корпорації Microsoft Том Берт відзначив, що за підсумками 2022 року Україна показала значно кращі кіберможливості, аніж росіяни. Українським хакерам вдалося заблокувати найбільш шкідливі кібервтручання в роботу державних урядових сайтів та установ.

"Вони були краще підготовлені, більш стійкі, швидше відновлювали та швидше запускали мережу, та здійснювали атаки у відповідь", - сказав він.

Кібератаки з боку РФ - останні випадки

Нагадаємо, що хакери з РФ продовжують спроби ослабити нашу державу, здійснюючи регулярні кібератаки проти уряду України та особистої техніки суспільства.

23 лютого Росія здійснила масштабну кібератаку на веб-ресурси українських державних та місцевих органів влади, спробувавши модифікувати їхні дані.

Нещодавно стало відомо, що СБУ заблокувала спробу російських хакерів спостерігати за українцями через Wi-Fi.

Також у лютому хакери з РФ здійснили спробу атакувати сайти країн-членів НАТО. Інцидент офіційно підтвердили в Альянсі.

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