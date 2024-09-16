З початку 2024 року компанія згорнула підтримку оновлень для понад 30 своїх пристроїв.

В асортименті Xiaomi та її суббрендів дуже багато телефонів, причому щомісяця з'являються нові: наприклад, буквально днями представили бюджетник Redmi 14R. Через це компанія час від часу змушена припиняти цикл оновлень для застарілих пристроїв.

Портал GizChina зібрав повний перелік пристроїв Xiaomi, які станом на вересень 2024 року знаходяться у списку EOS. Тобто, вони більше не отримують жодних оновлень – ні MIUI, ні HyperOS, ні безпеки. Тому від їхньої покупки сьогодні краще відмовитися.

Xiaomi

Серії Mi 1 - Mi 10 . Сюди входять ранні моделі, такі як Mi 1, Mi 2, Mi 3, Mi 4, і більш просунуті версії: Mi 9 Lite, Mi 9 SE, Mi 10 Lite і Mi 10 Pro. Ці телефони, особливо Mi 10, були флагманськими моделями під час свого випуску, але тепер досягли стадії EOS.

. Сюди входять ранні моделі, такі як Mi 1, Mi 2, Mi 3, Mi 4, і більш просунуті версії: Mi 9 Lite, Mi 9 SE, Mi 10 Lite і Mi 10 Pro. Ці телефони, особливо Mi 10, були флагманськими моделями під час свого випуску, але тепер досягли стадії EOS. Серії Mi Note і Mi MIX . Серія Mi Note, яка була основним продуктом для любителів девайсів з великим екраном, і лінійка Mi MIX, відома своїм безрамковим дизайном, також досягли кінця свого життєвого циклу. До них належать такі моделі, як Mi Note 2, Mi MIX, Mi MIX 2 і Mi MIX 3.

. Серія Mi Note, яка була основним продуктом для любителів девайсів з великим екраном, і лінійка Mi MIX, відома своїм безрамковим дизайном, також досягли кінця свого життєвого циклу. До них належать такі моделі, як Mi Note 2, Mi MIX, Mi MIX 2 і Mi MIX 3. Mi A-Series . Сюди входять моделі Mi A1, Mi A2 і Mi A3.

. Сюди входять моделі Mi A1, Mi A2 і Mi A3. Серія Mi Pad . Планшети Xiaomi, включно з Mi Pad, Mi Pad 2 і Mi Pad 4, також входять до списку пристроїв, термін дії оновлень яких закінчився.

Redmi

Серії Redmi 1 - Redmi 9. Ці бюджетні смартфони були справжнім топом за свої гроші на момент свого випуску. Але зараз вони вважаються застарілими з точки зору підтримки програмного забезпечення.

Ці бюджетні смартфони були справжнім топом за свої гроші на момент свого випуску. Але зараз вони вважаються застарілими з точки зору підтримки програмного забезпечення. Серія Redmi Note. Популярна серед користувачів, які шукають високопродуктивні телефони за середньою ціною. Однак такі моделі, як Redmi Note 4, Note 7 і Note 9, більше не оновлюються.

Популярна серед користувачів, які шукають високопродуктивні телефони за середньою ціною. Однак такі моделі, як Redmi Note 4, Note 7 і Note 9, більше не оновлюються. Лінійка Redmi K . До неї належать такі моделі, як Redmi K20, K30 і K40,

Poco

Poco F1 і Poco F2 Pro. Перший вважався новаторським телефоном на момент виходу в 2018 році, пропонуючи флагманські характеристики за доступний цінник. Але він більше не отримуватиме оновлень, як і його наступник Poco F2 Pro.

Перший вважався новаторським телефоном на момент виходу в 2018 році, пропонуючи флагманські характеристики за доступний цінник. Але він більше не отримуватиме оновлень, як і його наступник Poco F2 Pro. Poco X-Series. До застарілого списку також увійшли такі моделі, як Poco X2 і Poco X3, які були популярні завдяки збалансованій начинці та ціні.

До застарілого списку також увійшли такі моделі, як Poco X2 і Poco X3, які були популярні завдяки збалансованій начинці та ціні. Poco M-Series . Бюджетні Poco M3 і M3 Pro 5G також більше не підлягатимуть оновленням.

Нагадаємо, що минулого року Xiaomi оголосила про продовження періоду підтримки своїх смартфонів до 4 років оновлень ОС і 5 років оновлень безпеки, але це нововведення не поширюється на вже випущені смартфони.

Відео дня

Як повідомляв УНІАН, Xiaomi Redmi 13C став найпопулярнішим бюджетним смартфоном у світі в другому кварталі 2024 року. За ним ідуть Samsung Galaxy A05 і Galaxy A15 – усі вони коштують дешевше $150.

А вже в жовтні очікується презентація серії Xiaomi 15 і реліз HyperOS 2.0. У мережі вже з'явилися список функцій і смартфонів як основною торговою маркою, так і під брендами Redmi і Poco, які отримають оновлення.

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