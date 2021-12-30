З моменту надходження смартфонів у продаж користувачі проводять перед екранами все більше часу, не в силах насититися цифровим контентом.

Консалтингова компанія Apptopia опублікувала щорічний рейтинг найбільш завантажуваних та прибуткових додатків за підсумками 2021 року.

Статистика цілком передбачувано показала, що найпопулярнішим виявився софт, що складається з месенджерів та соцмереж. На першому місці вельми очікувано розмістився популярний сервіс серед молоді TikTok – у нього 656 мільйонів завантажень.

Друге, третє і четверте місця рейтингу займають програми, що належать Meta (колишній Facebook): Instagram, Facebook і WhatsApp у порядку спадання. Їх завантажили 545, 416 та 395 мільйонів разів відповідно.

Решта топ'а виглядає наступним чином:

Новачком в цій компанії виявився CapCut – місткий та комфортний відеоредактор для Android-пристроїв. Цей софт належить компанії ByteDance, яка також володіє й TikTok – інструмент оптимізований саме під цей застосунок.

Раніше в Google розповіли, що найчастіше гуглили українці у 2021-му.

Більшість запитів за різними категоріями об'єднує тема "Євро-2020". На другому місці опинився надпопулярний корейський серіал Netflix Гра в кальмара. Також в першу п'ятірку за популярністю потрапили Холостяк 2021 і Класрум. Крім того, українці цікавилися мега-файтом Усик Джошуа і конкурсом Євробачення 2021.

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