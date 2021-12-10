Instagram намагається повторити успіх Spotify Wrapped.

Instagram разом з іншими компаніями підбиває підсумки року, що минає та запускає Playback.

Функція дозволить користувачам поділитися десятьма найкращими історіями за 2021 рік зі своїми підписниками, які соцмережа відбере сама. Кожен зможе видалити, додати або відредагувати історії, що знаходяться в архіві.

У стрічці Instagram з'явиться повідомлення з пропозицією створити добірку найкращих історій року, що минає. Для цього потрібно буде відкрити повідомлення і відзначити наліпкою "2021" необхідні історії, аби поділитися ними.

Якщо ви поки що не бачите в своїх додатках таку опцію, вона скоро з’явиться. У компанії зазначають, що розгортання функції триватиме декілька днів для користувачів по всьому світу.

Підсумки 2021: коротко

Що гуглили українці у 2021 році. Більшість запитів за різними категоріями об'єднує тема"Євро-2020". На другому місці опинився надпопулярний корейський серіал Netflix Гра в кальмара. Також в першу п'ятірку за популярністю потрапили Холостяк 2021 та Класрум.

Що слухали українці у 2021 році. Музичний топ в Україні очолює скандальний російський репер Моргенштерн. Слідом йдуть kizaru, Скриптоніт, Big Baby Tape та OG Buda. Українських виконавців у топі немає.

Що дивилися українці у 2021 році. Лідером за кількістю переглядів в Україні стало розслідування Олексія Навального"Палац для Путіна".

Раніше УНІАН вже писав, що в Instagram анонсували нові функції для захисту підлітків. Тепер користувачі соцмережі не зможуть відзначати або згадувати неповнолітніх, які на них не підписані. При цьому задля експерименту дозволять видаляти фото, лайки і коментарі, які користувачі залишили багато років тому.

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Також повідомлялося, що Instagram поверне хронологічну стрічку постів. Зокрема, користувачам буде надано право відмовитися від формування стрічки алгоритмами.

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Автор: Денис Пономаренко