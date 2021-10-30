Допис нібито порушив стандарти щодо "пропаганди ненависті та образ".

Модератори Facebook заблокували відео хорової капели "Дударик", яка виконувала пісню "Батько наш Бандера".

Про це повідомляє офіцер ЗСУ у своєму Telegram Анатолій Штірліц з посиланням на Internet UA.

Зазначається, що відео з піснею про Бандеру на сторінці Львівської національної академічної хорової капели "Дударик" можуть бачити тільки користувачі, які керують сторінкою.

У скарзі йдеться про порушення Стандартів Facebook щодо "пропаганди ненависті та образ".

"Ми ввели ці стандарти, щоби захистити певні групи людей від висловлювань, які зазвичай використовуються як образи стосовно них", – пояснюють рішення модератори.

Відео було записане капелою на підтримку українського флешмобу "Батько наш Бандера".

Що відомо про флешмоб

Напередодні Дня захисника і захисниці України низка проросійських та російських пропагандистських ресурсів опублікували відео з участю українських школярів, котрі співали на камери телефонів "Батько наш Бандера".

Під одним з роликів пропагандисти стверджували, що учні київської школи таким чином "цькували" вчительку, яка видалась їм "ватницею".

Невдовзі стало відомо, що у TikTok з’явились вже сотні подібних відео від українських дітлахів під хештегом "Батько наш Бандера", що розлютило кремлівських пропагандистів у Москві.

Автор: Віолетта Орлова