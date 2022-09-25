У наступному році очікується запуск супутників Starlink другого покоління, які будуть більше та потужніше за нинішні моделі.

Компанія SpaceX, що належить мільярдерові Ілону Маску, в суботу, 24 вересня, вивела на орбіту ще 52 інтернет-супутники Starlink. Уточнюється, що це вже 62-й вихід на орбіту супутників з травня 2019 року.

Трансляція велася на сайті SpaceX.

На сьогодні на низькій навколоземній орбіті працює понад 3,3 тисячі "Старлінків", при цьому SpaceX має дозвіл на розгортання на орбіті 12 тисяч супутників інтернет-зв'язку в рамках масштабного проєкту Starlink. Раніше стало відомо, що супутниковий інтернет Starlink вже доступний на всіх континентах, включаючи Антарктиду.

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А вже в наступному році очікується запуск супутників Starlink другого покоління, які будуть більше та потужніше за нинішні моделі.. До них також зможуть підключатися звичайні смартфони в місцях, де немає мережі, і електрокари Tesla. Швидкість обіцяють в районі 2-4 Мбіт/з, чого вистачить на передачу текстових повідомлень і невеликих файлів.

SpaceX планує запустити партії Starlink V2 на борту свого величезного корабля Starship наступного покоління, який також буде доставляти вантажі та людей на Місяць і Марс, якщо все піде за планом. Маск нещодавно заявив, що перший орбітальний випробувальний політ Starship "цілком можливо" відбудеться в листопаді.

Ілон Маск знизив ціни на Інтернет від Starlink для України

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну компанія Ілона Маска знизила ціни на супутниковий Інтернет від Starlink для України та ряду інших країн.

Так, для українських користувачів знижка склала близько 40%, вартість підписки знизили з $100 до $60. Знижка автоматично застосовується до всіх рахунків, створених після 24 серпня 2022 року.

Зараз в Україні працює близько 18 тисяч станцій Starlink. Вони допомагають українцям завжди бути на зв'язку, а об'єктам критичної інфраструктури працювати в складних умовах.

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