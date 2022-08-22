Наразі в Україні працює близько 18 тисяч "старлінків".

Україна отримала ще п'ять тисяч станцій супутникового інтернету Starlink від компанії SpaceX американського мільярдера Ілона Маска.

Як повідомили у Мінцифри, нову партію терміналів профінансувала Польща.

Дуже дякую державному cекретарю з цифровізації Польщі Янушу Цешинські за такий важливий крок – йдеться у повідомленні.

Наразі в Україні працює близько 18 тисяч таких терміналів. Вони допомагають українцям завжди бути на зв‘язку, а об’єктам критичної інфраструктури – працювати в найскладніших умовах.

Нагадаємо, 26 лютого голова Мінцифри Михайло Федоров звернувся до Ілона Маску з проханням відправити в Україну станції Starlink для доступу до супутникового інтернету. Той погодитися надати обладнання на наступний день. А перша партія абонентських скриньок прибула вже 28 лютого.

У РФ через це навіть стали погрожувати Маску. Зокрема, глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін попередив підприємця, що йому "доведеться відповідати по-дорослому" за передачу Україні станцій Starlink. Маск, відповідаючи на погрози, іронічно написав: "Якщо я помру за загадкових обставин, було приємно вас знати".

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