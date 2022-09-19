За весь час Ілон Маск та його SpaceX вивели на орбіту понад 3,3 тисячі "Старлінків".

Компанія SpaceX, що належить мільярдерові Ілону Маску, сьогодні вивела на орбіту ще понад півсотні супутників Starlink. Уточнюється, що черговий запуск виявився 61-м за рахунком виведенням на орбіту "Старлінків".

Таким чином, відсьогодні, за заявою компанії, зв'язок Starlink "доступний на всіх семи континентах", хоча на ділі їх шість. Сьомим континентом іноді називають Місяць, але туди інтернет поки не провели.

Результати тестування поки не наводяться, проте наразі на низькій навколоземній орбіті працює понад 3,3 тисячі інтернет-супутників. І сузір'я виросте до ще більш величезних розмірів, якщо все піде за планом: у SpaceX є дозвіл на запуск 12 000 космічних кораблів Starlink, але там домагаються від Федеральної комісії зі зв'язку США дозволу наростити угруповання до 30 тисяч.

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А вже в наступному році очікується запуск супутників Starlink другого покоління, які будуть в рази потужніше нинішніх моделей. До них також зможуть підключатися звичайні смартфони в місцях, де немає мережі, і електрокари Tesla. Швидкість обіцяють в районі 2-4 Мбіт/с, чого вистачить на передачу текстових повідомлень і невеликих файлів.

Ілон Маск знизив ціни на Інтернет від Starlink для України

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну компанія Ілона Маска знизила ціни на супутниковий Інтернет від Starlink для України та ряду інших країн.

Так, для українських користувачів знижка склала близько 40%, вартість підписки знизили з $100 до $60. Знижка автоматично застосовується до всіх рахунків, створених після 24 серпня 2022 року.

Зараз в Україні працює близько 18 тисяч станцій Starlink. Вони допомагають українцям завжди бути на зв'язку, а об'єктам критичної інфраструктури працювати в складних умовах.

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