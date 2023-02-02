Виробник заявляє, що 3D-ефекти помітні під будь-яким кутом, але тільки на відстані до 1,5 метрів.

Китайська компанія BOE, що виробляє дисплеї для Apple, Xiaomi і не тільки, показала 110-дюймовий 8К-телевізор, на якому можна дивитися 3D без використання стороннього обладнання. Простіше кажучи, ніякі 3D-окуляри не знадобляться.

Картинка виводиться в 120 Гц, а тривимірне зображення бачать відразу кілька людей під різними кутами, повідомляє портал ITHome.

Відомо, що в матриці використовують купу технологій, включаючи масив лінз, підсвічування Mini-LED і квантові точки. Зараз пристрій дозволяє дивитися 3D на відстані не більше 1.5 метра від нього, але виробник "прискорено" працює над цим.

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Очікується, що такі монітори знайдуть застосування в рекламі, на виставках і при інших сценаріях.

Найкращий монітор: який вибрати в 2023 році

У вересні 2022 року вийшов бюджетний монітор для геймерів Redmi G24. Це 23,8-дюймове рішення з екраном 1080p та частотою оновлення 165 Гц і коштує лише 85 доларів.

ASUS раніше поповнила лінійку своїх ігрових моніторів в рамках бренду TUF Gaming 34-дюймовою моделлю VG34VQEL1A. Вона оновлюється з частотою 100 Гц і підтримує технології Nvidia Adaptive-Sync і AMD FreeSync Premium.

Також ми розповідали про незвичайний монітор Philips з додатковим дисплеєм на електронних чорнилах. Екрани встановлені пліч-о-пліч, а кут повороту E-Ink панелі можна регулювати.

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