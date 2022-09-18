Частота оновлення кадрів – 100 Гц.

Тайванська компанія ASUS поповнила лінійку ігрових моніторів в рамках бренду TUF Gaming моделлю VG34VQEL1A. Він оновлюється з частотою 100 Гц і підтримує технології Nvidia Adaptive-Sync і AMD FreeSync Premium.

Діагональ панелі становить значні 34 дюйми. Це VA-матриця з роздільною здатністю UWQHD (3440 × 1440 точок) і співвідношенням сторін 21:9, передає портал Aroged.

Монітор забезпечує охоплення 125% колірного простору sRGB, також він має увігнуту форму з радіусом кривизни 1500r: таке виконання підсилює ефект занурення у віртуальний простір. Час відгуку GtG становить 4 мс, MPRT – 1 мс. Кути огляду – 178°.

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Є у новинки й технологія Extreme Low Motion Blur, яка знижує розмитість картинки в русі. Для підключення до ПК є два порти HDMI 2.0, один DisplayPort 1.2 і 3.5-мм аудіороз'єм для підключення навушників. Підставка дозволяє збільшувати висоту екрана, а також змінювати кут нахилу.

Вартість новинки поки не повідомляється, як і релізне вікно. Найімовірніше, монітор буде коштувати в районі $700.

Як УНІАН повідомляв раніше, LG показала 42-дюймовий гнучкий монітор OLED Flex, у якого можна міняти кривизну екрана – вручну або з пульта. Є і "фішки" для геймерів, на кшталт можливості відрегулювати розмір зображення відповідно до своїх уподобань або жанром гри.

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