У січні 2022 року китайська компанія BOE представила РК-панель із частотою оновлення 500 Гц. Менш ніж за рік розробникам вдалося зробити прорив у подоланні частоти оновлення 600 Гц.
Для публічної демонстрації технології вибрали 16-дюймовий ноутбук з відеокартою NVIDIA GeForce RTX. Dota 2 на екрані явно натякає на кіберспортивну спрямованість ноутбуків з такою швидкою кадровою частотою.
Інші технічні параметри не озвучені. Поки готовий тільки прототип, про масовий запуск говорити занадто рано. Все тому, що сучасні графічні адаптери не здатні передати зображення з такою частотою кадрів. Наразі найвища частота оновлення на дисплеї ноутбука забезпечується Dell Alienware Х17 R2 – 480 Гц.
Варто зауважити, що сучасні топові відеокарти доб'ються цифр в 600 Гц лише в ретро-іграх або дуже простих з графічної точки зору іграх. Також поки не зовсім ясно, як організм людини відреагує на таке зображення. Не виключено, що головні болі або втома в очах будуть з'являтися швидше, ніж від звичайних моніторів.
Який ноутбук купити в 2022 році
Раніше УНІАН ділився підбіркою найкращих ноутбуків, випущених в цьому році, залежно від характеру їх використання. "Найкращим з найкращих" визнали Lenovo Yoga 9I. Він демонструє оптимальне співвідношення продуктивності, дизайну і ціни. Найкращим бюджетним ноутбуком став HP Pavilion Aero 13.
Якщо говорити про ігрові рішення, то тут найоптимальнішим вважається Dell Alienware Х15 R2. До речі, якщо ви пропустили, в одній з попередніх заміток ми намагалися з'ясувати, наскільки виправдано рішення придбати ігровий ноутбук в 2022 році. Попри свою портативність і топове "залізо", у них вистачає своїх недоліків і більш дешевих альтернатив, зокрема Steam Deck.
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