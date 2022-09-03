Це 23,8-дюймове рішення з екраном 1080p та частотою оновлення 165 Гц, а коштує всього 85 доларів.

Бренд Redmi запустив попередні продажі нового ігрового монітора Redmi G24. Пристрій оновлюється з частотою 165 Гц та підтримує технології DC Dimming, Nvidia G-Sync і AMD FreeSync.

Діагональ панелі становить 23.8 дюйма. Це IPS-матриця з роздільною здатністю 1080p швидкістю відгуку 1 мс, передає Gizchina.

Монітор забезпечує охоплення 120% колірного простору sRGB, також повідомляється про 8-бітну передачу кольору. Крім того, кожен екземпляр Redmi G24 перед відправкою в магазин проходить калібрування – середнє значення Delta E не перевищує 2 одиниць.

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Є у новинки й режим зі зниженим випромінюванням синього світла, що зменшує навантаження на очі при тривалому використанні. Для підключення до ПК є два порти HDMI 2.1, один DisplayPort 1.2 і 3.5-мм аудіороз'єм для підключення навушників.

Наразі новинку можна замовити за сміховинною ціною в 599 юанів (близько 3200 грн). Поки тільки Китаї, але незабаром монітор повинен з'явитися і на торгових майданчиках по типу AliExpress.

Нагадаємо, раніше LG представила 42-дюймовий гнучкий телевізор з ручним регулюванням кривизни. Є й "фішки" для геймерів, зокрема, можливість відрегулювати розмір зображення відповідно до своїх уподобань або жанром гри.

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