Екрани встановлені пліч-о-пліч, а кут повороту E-Ink панелі можна регулювати.

На ринку моніторів вже давно не було якихось незвичайних рішень – класичний форм-фактор надійно закріпився, а імениті виробники здебільшого змагаються в характеристиках і дизайні своїх пристроїв.

Однак, є і компанії, які не соромляться експериментувати. Наприклад, Philips, що представила днями перший у світі монітор, в якому звичайна матриця поєднується з панеллю E-Ink на електронних чорнилах.

Основним виступає 23.8-дюймовий LCD-дисплей з роздільною здатністю 2560×1440 пікселів, частотою оновлення 75 Гц яскравістю 250 ніт і часом відгуку 4 мс. Додатковий E-Ink-дисплей поменше – 13.3 дюйма і 1600х1200 пікселів. Його можна використовувати для читання новин і перегляду документів, щоб менше навантажують очі.

Відео дня

З портів доступно чотири USB-A, пара USB-C (один до 90 Вт і другий до 15 Вт), DisplayPort 1.2, Ethernet і 3.5-мм роз'єм для навушників. Philips 24B1D5600 оцінили в 5999 юанів (близько 30 000 грн). Поки тільки в Китаї, про появу на інших ринках буде повідомлено додатково.

Вибір монітора: цікаві рішення на ринку

Минулого місяця вийшов бюджетний монітор для геймерів Redmi G24. Це 23,8-дюймове рішення з екраном 1080p і частотою оновлення 165 Гц, а коштує всього 85 доларів.

Своєю чергою ASUS поповнила лінійку ігрових моніторів в рамках бренду TUF Gaming 34-дюймовою моделлю VG34VQEL1A. Вона оновлюється з частотою 100 Гц і підтримує технології Nvidia Adaptive-Sync і AMD FreeSync Premium.

Також варто виділити "квадратний" монітор від LG зі співвідношенням сторін 16: 18. Виробник називає модель "абсолютно новим форматом на ринку моніторів".

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