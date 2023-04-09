Як очікується, рамка нового флагмана Apple буде шириною всього 1,55 мм. Наразі рекорд за Xiaomi 13 з 1,81 мм.

Інсайдер, відомий в твіттері під ніком Ice Universe, опублікував свіжі рендери iPhone 15 Pro Max. Як очікується, рамка нового флагмана Apple буде шириною всього 1,55 мм по колу – це рекорд серед усіх смартфонів на ринку.

"iPhone 15 Pro Max стане моїм улюбленцем, я не можу позбутися цього відчуття вишуканості", – такими словами інсайдер супроводив порівняльне зображення моделей Pro Max поточного і наступного покоління.

Відео дня

Також він порівняв рамки екрана iPhone 15 Pro Max і Samsung Galaxy S23 Ultra. Габарити їх, відповідно, 159,86 х 76,73 х 8,25 мм і 163,4 х 78,1 х 8,9 мм.

Для тих, хто не вірить в рекордно тонкі рамки в iPhone 15 Pro Max, інсайдер опублікував фото захисного скла, де наочно показано, що товщина бічної частини рамки екрана iPhone 14 Pro становить 2,1 мм, тоді як в iPhone 15 Pro це – 1,55 мм.

На думку інсайдера, "Apple вийшла на пік дизайну мобільних телефонів".

Як очікується, рамка нового флагмана Apple буде шириною всього 1,55 мм. Для порівняння, у нинішнього лідера Xiaomi 13 цей показник дорівнює 1,81 мм. При цьому, варто враховувати, що у смартфонів Apple рамка з усіх боків однакова, на відміну від більшості апаратів з Android.

За чутками, в звичайних iPhone 15 теж будуть вигнуті рамки, але їх товщина в порівнянні з минулим поколінням не зміниться. Діагоналі екранів залишаться тих же розмірів, як в лінійці iPhone 14.

А тим часом в Китаї створили і скоро почнуть виробляти дисплей для смартфонів з рекордно тонкими рамками – всього 1 мм. За чутками, першим пристроєм з таким екраном стане Xiaomi 14. Він також помітно обжене новинки Apple за цим параметром, але вийде він тільки на початку 2024 року.

Вас також можуть зацікавити новини: