Товщина рамок смартфона становить рекордно мінімальні 1 мм. У поточного рекордсмена Xiaomi 13 вона становить 1,95 мм.

Вкотре відомий інсайдер під ніком Ice Universe ділиться з громадськістю ексклюзивною інформацією. Цього разу він опублікував інформація про те, що скоро на ринку з'являться смартфони з рекордно вузькою рамкою.

За його даними, товщина рамок майбутнього смартфона компанії TCL становить рекордно мінімальні 1 мм. Для порівняння: в майбутньому iPhone 15 рамку зменшать до 1,55 мм, а у поточного рекордсмена Xiaomi 13 вона становить 1,95 мм.

Окрім крихітної рамки, смартфон TCL оснастять підекранною фронтальною камерою. Унаслідок чого користувач не побачить нічого зайвого: на передній панелі буде тільки екран.

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Поки невідомо, як буде називатися новітній смартфон від TCL, а також його терміни випуску і ціна, але вже зараз відомо, що китайському вендору вдалося поставити світовий рекорд по найтоншій рамці в смартфоні.

Найцікавіші смартфони 2023 року у популярних брендів

Нагадаємо, раніше Oppo офіційно представила Find X6 і Find X6 Pro – "найдосконаліші флагмани" компанії. Просунуті фотоможливості поєднуються з найтоповішою на сьогодні начинкою, а модель Pro ще й пропонує екран з рекордною піковою яскравістю – 2500 ніт.

Водночас компанія Huawei представила свої нові флагмани P60 і P60 Pro, які стали першими в світі з двостороннім супутниковим зв'язком. Вони вміють як відправляти повідомлення "в космос", так і приймати їх.

Також найближчим часом також очікується прем'єра Xiaomi 13 Ultra з камерами Leica, якому цілком під силу позмагатися з самими топовими камерофонами. За словами інсайдерів, новинка отримає нову перископічну камеру, і вона "шокує всіх".

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