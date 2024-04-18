Однією з її особливостей стане інтеграція з основним сервісом TikTok.

У маркетплейсах App Store і Goole Play вийшов безкоштовний додаток TikTok Notes – це нова соцмережа від творців TikTok, яка є прямим конкурентом Instagram. Користувачі можуть викладати фото і залишати до них підписи із заголовками.

Хоч TikTok Notes є прямим конкурентом Instagram, соцмережа не копіює дизайн свого аналога під копірку. Тут можна ділитися знімками, галереями фото і розміщувати текстові пости. Ще присутні функції репосту, обраного і коментарі. А ось особистих повідомлень у соцмережі немає, пише The Guardian.

Під час запуску TikTok Notes користувача зустрічають дві вкладки: "Для вас" і "Підписки". У першому розділі зібрані рекомендації на основі алгоритмів, у другому – публікації тільки від користувачів, на яких ви підписані.

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Згадується, що новий акаунт створювати не доведеться – можна використовувати наявний обліковий запис TikTok, якщо він у вас є. Однією з особливостей платформи стане інтеграція з основним сервісом.

Наразі TikTok Notes доступний тільки жителям Канади та Австралії. Поки не згадується, коли додаток стане загальнодоступним у всіх країнах.

З чуток, у TikTok є плани покинути ринок США. Палата представників США в березні ухвалила законопроєкт, згідно з яким, компанії ByteDance, що володіє сервісом, надається близько п'яти місяців на його продаж. Інакше магазини додатків повинні будуть прибрати TikTok у себе із завантажень. Пізніше стало відомо, що Канада слідом за США може заборонити TikTok.

Тим часом Instagram, як повідомляв УНІАН, буде замилювати "нюдси" в особистих повідомленнях. Тепер користувачі при отриманні фотографії з оголеним тілом спочатку побачать розмите зображення і зможуть вирішити, дивитися його чи ні.

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