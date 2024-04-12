Користувачі при отриманні фотографії з оголеним тілом спочатку побачать розмите зображення і зможуть вирішити, дивитися його чи ні

Instagram тестує нові функції для захисту від сексуального шантажу і використання інтимних зображень, а також для обмеження потенційним шахраям і злочинцям пошуку і взаємодії з підлітками.

Як пише Meta, тепер Instagram попереджатиме користувачів про отримання фотографій оголених тіл в особистих повідомленнях і почне розмивати такі зображення.

Нова функція буде автоматично ввімкнена для користувачів Instaram віком до 18 років. Власники акаунтів повнолітнього віку зможуть увімкнути функцію самостійно.

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Якщо функція "захисту від оголення" буде ввімкнена, то користувачі при отриманні фотографії з оголеним тілом спочатку побачать розмите зображення і зможуть вирішити, дивитися його чи ні. Користувач також побачить повідомлення про те, як заблокувати відправника і поскаржитися на нього.

При надсиланні або отриманні цих зображень користувачі будуть перенаправлені на поради з безпеки, що нагадують про необхідність бути обережним і про те, що надсилання можна скасувати.

"Захист від оголення використовує машинне навчання на пристрої, щоб проаналізувати, чи містить зображення, відправлене в особистому повідомленні в Instagram, оголене тіло. Оскільки зображення аналізуються на самому пристрої, захист працюватиме в чатах із наскрізним шифруванням, де Meta не матиме доступу до цих зображень - хіба що хтось вирішить повідомити нам про них", - ідеться в повідомленні.

При цьому, коли нова функція стане доступною, не уточнюється.

Раніше Meta Platforms оголосила про плани автоматично обмежувати акаунти підлітків в Instagram і Facebook від шкідливого контенту, включно з відео та публікаціями про членоушкодження, зображення насильства і розлади харчової поведінки.

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