Перевірку сервісу було розпочато ще у вересні 2023 року, але про це стало відомо лише зараз.

Канада проводить перевірку сервісу для створення та перегляду коротких відео TikTok, що належить Китаю, через загрозу національній безпеці. Про це повідомляє The Guargian.

Видання зазначає, що перевірку було розпочато ще у вересні 2023 року, але про це стало відомо лише зараз.

"Уряд ніколи не вагався зі вживанням заходів, коли це необхідно, якщо з'ясовується, що дана справа завдає шкоди національній безпеці Канади", - заявив міністр промисловості країни Франсуа-Філіп Шампань.

Він також додав, що наразі уряд не може давати подальші коментарі через положення Investment Canada Act щодо конфіденційності, але "коли ми завершимо це - ми повідомимо канадців про будь-які дії, які ми вирішимо вжити щодо цієї конкретної теми".

ЗМІ звертає увагу, що перевірка TikTok у Канаді не пов’язана з запропонованим у США законопроектом, який змусить китайських власників продати або заборонити сервіс у Сполучених Штатах. Також повідомлялося, що у лютому 2023 року Оттава заборонила TikTok на мобільних пристроях федерального уряду.

Можлива заборона TikTok у США

Цього тижня Палата представників США ухвалила законопроект, який може заборонити TikTok. Згідно з документом, компанії ByteDance, що володіє сервісом, надається близько п'яти місяців на його продаж.

В іншому випадку магазини застосунків повинні будуть прибрати TikTok у себе із завантажень. Між тим користувачі, у кого встановлено застосунок, зможуть продовжувати використовувати його, але він не буде оновлюватися.

Згодом стало відомо, що екс-міністр фінансів США Стівен Мнучін збирає групу інвесторів для придбання сервісу TikTok. Водночас залишається незрозумілим, чи дозволить уряд Китаю ByteDance продати сервіс покупцю зі США.

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