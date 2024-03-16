Канада проводить перевірку сервісу для створення та перегляду коротких відео TikTok, що належить Китаю, через загрозу національній безпеці. Про це повідомляє The Guargian.
Видання зазначає, що перевірку було розпочато ще у вересні 2023 року, але про це стало відомо лише зараз.
"Уряд ніколи не вагався зі вживанням заходів, коли це необхідно, якщо з'ясовується, що дана справа завдає шкоди національній безпеці Канади", - заявив міністр промисловості країни Франсуа-Філіп Шампань.
Він також додав, що наразі уряд не може давати подальші коментарі через положення Investment Canada Act щодо конфіденційності, але "коли ми завершимо це - ми повідомимо канадців про будь-які дії, які ми вирішимо вжити щодо цієї конкретної теми".
ЗМІ звертає увагу, що перевірка TikTok у Канаді не пов’язана з запропонованим у США законопроектом, який змусить китайських власників продати або заборонити сервіс у Сполучених Штатах. Також повідомлялося, що у лютому 2023 року Оттава заборонила TikTok на мобільних пристроях федерального уряду.
Можлива заборона TikTok у США
Цього тижня Палата представників США ухвалила законопроект, який може заборонити TikTok. Згідно з документом, компанії ByteDance, що володіє сервісом, надається близько п'яти місяців на його продаж.
В іншому випадку магазини застосунків повинні будуть прибрати TikTok у себе із завантажень. Між тим користувачі, у кого встановлено застосунок, зможуть продовжувати використовувати його, але він не буде оновлюватися.
Згодом стало відомо, що екс-міністр фінансів США Стівен Мнучін збирає групу інвесторів для придбання сервісу TikTok. Водночас залишається незрозумілим, чи дозволить уряд Китаю ByteDance продати сервіс покупцю зі США.
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