Ця версія айфона отримає титанову задню панель з загнутими гранями, аналогічній тій, яка стоїть в Apple Watch Ultra.

Найдорожчим і найпотужнішим смартфоном Apple в 2023 році стане iPhone 15 Ultra, який замінить модель Pro Max. Разом з тим він стане першим "титановим" айфоном, чутки про який ходять вже кілька років.

Згідно зі свіжими даними інсайдер LeaksApplePro, з новою назвою зміниться і підхід до цього смартфону. Ці зміни також позначаться на ціні – новинка буде коштувати $1299 без урахування податків і відв'язки від оператора.

Дотримуючись цієї логіки, можна припустити, що повністю укомплектований iPhone 15 Ultra з обсягом пам'яті 1 ТБ може в кінцевому підсумку коштуватиме 1799 доларів (понад 66 тис. грн), оскільки iPhone 14 Pro Max з 1 ТБ коштує 1599 доларів.

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Ключові відмінності iPhone 15 Ultra від інших моделей

Приставкою Ultra компанія Apple хоче ще сильніше виділити преміальність найпросунутішого айфона в лінійці, як це зазвичай роблять Android-виробники. Він отримає в два рази більше вбудованої пам'яті, тобто початкова версія отримає відразу 256 ГБ. Також у нього буде подвійна селфі-камера, а на задній панелі з'явиться перископний телеоб'єктив, що забезпечує 10-кратний оптичний зум.

Також очікується, що ця версія айфона отримає титанову задню панель з загнутими гранями, аналогічній тій, яка стоїть в Apple Watch Ultra. Титан набагато міцніше і легше алюмінію або сталі, але про при цьому коштує дорожче – 35-50 доларів за кг в порівнянні з 1-1,5 доларами за кг для нержавіючої сталі.

При цьому наголошується, що iPhone 15 Ultra вийде на ринок в єдиному сріблястому кольорі.

А що зі звичайними iPhone 15 і 15 Pro

Єдина в лінійці Pro-модель iPhone 15, як і Ultra, отримає більш швидкий і енергоефективний процесор Apple A17 Bionic, збільшений обсяг ОЗУ на 8 ГБ та новий дизайн з вигнутими краями корпусу. Також обидві моделі повністю позбудуться фізичних кнопок.

Базові моделі iPhone 15 будуть представляти собою злегка поліпшені 14-і моделі. 60-герцові дисплеї нікуди не дінуться, але вони таки отримають новий інтерактивний виріз, що з'явився в iPhone 14 Pro. Спільних у всіх моделей буде роз'єм USB-C для зарядки.

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