Відомий галузевий інсайдер Мін-Чі Куо поділився свіжою інформацією щодо майбутніх номерних айфонів, які вийдуть у 2023 році. За його даними, iPhone 15 позбудуться не тільки роз'єму Lightning, але і фізичних кнопок.
Так, на зміну звичної кнопки живлення і регулювання гучності прийде єдина панель з вібровідкліком, яка буде імітувати відчуття натискання в дусі кнопки "Додому" в iPhone 7, пише аналітик.
За словами Куо, ці зміни будуть ексклюзивними для Pro-моделей – в базових iPhone 15 і 15 Plus залишаться звичайні механічні кнопки. Зате вони, як і більш дорогі моделі, перейдуть з Lightning на USB-C. Apple вже офіційно підтвердила, що відмовиться від власного конектора в майбутніх айфонах, але коли саме, не уточнила.
Зазначається, що відмова від фізичних кнопок дозволить продовжити життя айфонам, оскільки відсутність механічних кнопок означає відсутність додаткових щілин, куди може проникнути волога. Мін-Чі Куо вважає, що після такого рішення Apple на сенсорні кнопки перейдуть і Android-виробники.
iPhone 15: що ще відомо
Зміна матеріалів корпусу стане одним з найбільш значних змін в дизайні наступних айфонів. За даними інсайдерів, Pro-моделі iPhone 15 будуть оснащуватися корпусом з титанового сплаву, який забезпечить поліпшену стійкість до подряпин і вм'ятин. До того ж він легше.
Серед інших змін згадується більш швидкий процесор Apple A17 Bionic, збільшений обсяг оперативної пам'яті на 8 ГБ, а також перископний телеоб'єктив, що забезпечує 10-кратний оптичний зум.
При цьому звичайні iPhone 15, швидше за все, знову будуть являти собою злегка поліпшене поточне покоління. Раніше була інформація, що вони й у 2023 році залишаться з 60-герцовими дисплеями.