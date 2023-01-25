Головною зміною модуля камер в 15-му модельному ряді стане поява перископа.

Наступні номерні айфони, які вийдуть восени цього року, отримають перископічну камеру з п'ятикратним оптичним збільшенням зображення.

Нова інформація про iPhone 15 поступила від інформатора Джеффа Пу, на рахунку якого не один правдивий злив інформації. За його словами, Аpple наразі веде переговори з компанією Zhejiang lante Optics – саме вона буде поставляти перископні об'єктиви для iPhone 15 Pro і 15 Ultra.

Чутки про те, що в iPhone з'явиться перископ, ходять вже кілька років, і багато фанатів яблучної продукції дуже чекають цього нововведення – особливо на тлі того, що перші Android-смартфони з перископами з'явилися на ринку ще в 2021 році.

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Джефф Пу стверджує, що новий телеоб'єктив отримає складну систему лінз для заломлення світла, і при збереженні колишніх розмірів забезпечить не тільки поліпшену якість знімків з зумом, але і можливість наближення з кратністю 5× і вище. Якщо все піде за планом, то Zhejiang lante Optics поставить Apple до 100 мільйонів таких об'єктивів.

Раніше кілька джерел, зокрема авторитетний Мін-Чі Куо, теж говорили, що в нових айфонах з'явиться перископічна камера. Очікується, що Apple буде використовувати в перископах сенсор розміром в третину відіконівського дюйма. Його дозвіл складе 12 Мп, а світлосила – f/2.8 при оптичному збільшенні в 5-6 разів.

iPhone 15: що ще відомо

Презентація лінійки iPhone 15 відбудеться у вересні-жовтні 2023 року. У лінійці буде чотири моделі, і, очевидно, різниця між звичайними та флагманськими версіями стане ще істотніше.

За даними інсайдерів, iPhone 15 Pro і 15 Ultra отримають більш швидкий процесор A17 Bionic, збільшений обсяг ОЗУ до 8 ГБ і повністю позбудуться фізичних кнопок. Ultra-модель додатково отримає корпус з титанового сплаву, поліпшену селфі-камеру і більш "живучу" батарею. Втім, поки неясно, чи стане модель Ultra заміною Pro Max, або вона буде додана в якості п'ятого варіанту в лінійку.

Базові моделі iPhone 15 будуть являти собою злегка поліпшені 14-і моделі. 60-герцові дисплеї теж нікуди не дінуться, але вони таки отримають новий інтерактивний виріз, що з'явився в iPhone 14 Pro.

Крім того, Apple вже офіційно підтвердила, що всі майбутні айфони, починаючи з iPhone 15, перейдуть з Lightning на USB-C. У найближчі роки компанія також поступово переведе на єдиний роз'єм навушники AirPods і аксесуари для Mac.

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