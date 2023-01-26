Перше місце з продажу займає легендарний Nokia 1100 – понад 250 млн копій за роки існування.

Портал MyDrivers опублікував цікавий, й місцями ностальгічний, топ найпродаваніших телефонів і смартфонів за всю історію людства. Інформація про кількість проданих пристроїв була взята з офіційних сайтів виробників.

Що цікаво, топ-20 між собою ділять всього чотири компанії – Nokia, Apple, Samsung та Motorola. Напевно, на певному етапі у вас був хоча б один із них:

1) Nokia 1100 — 250 млн;

2) Nokia 1110 — 248 млн;

3) iPhone 6 — 224 млн;

4) Nokia 105 — 200 млн;

5) iPhone 6s — 174 млн;

6) iPhone 5s — 167 млн;

7) Nokia 3210 — 164 млн;

8) iPhone 7 — 161 млн;

9) iPhone 11 — 160 млн;

10) Nokia 6600 — 157 млн;

11) Nokia 1200 — 153 млн;

12) Nokia 5230 — 152 млн;

13) Samsung E1100 — 150 млн;

14) iPhone 5 — 147 млн;

15) Nokia 2600 — 135 млн;

16) Moto V3 — 131 млн;

17) Nokia 1600 — 130 млн;

18) Nokia 3310 — 126 млн;

19) iPhone 8 — 125 млн;

20) Nokia 1208 — 100 млн.

Очікувано, абсолютним лідером на ринку телефонів є Nokia. У списку з 20-ти моделей цілих 11 пристроїв від легендарної фінської компанії. Що показово, серед них немає жодного смартфона – тільки кнопкові телефони; на ринку сенсорних пристроїв вони особливого успіху не здобули.

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Найочікуваніші смартфони 2023 року: список

Раніше редактори відомого інтернет-видання TechRadar склали список смартфонів 2023-го, про які ми напевно будемо чути дуже часто в цьому році.

Серед них – потенційний "титановий" iPhone 15 Ultra і Pixel Fold, перший складний смартфон Google. Флагмани Galaxy S23, ймовірно, будуть найпопулярнішими в першій половині 2023-го.

У списку найбільш очікуваних смартфонів 2023 також згадуються Samsung Galaxy Z Fold 5 / Flip 5, Sony Xperia IV, Xiaomi 13 Pro і OnePlus 11.

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