Безкоштовні сині галочки верифікації тепер роздають користувачам з великою кількістю Premium-друзів.

Соцмережа X (колишній Twitter) повернула безкоштовні "сині галочки" – позначки, які раніше відображали верифіковані профілі, а зараз доступні для всіх, хто готовий заплатити за Premium.

Тепер їх роздають юзерам із великою кількістю підтверджених підписників, повідомляє Deadline. Крім цього, акаунти з мінімум 2,5 тис. підписників отримують у подарунок Premium-підписку на сервіс, а в разі перевищення порога в 5000 Premium-підписників – "Преміум плюс". Таким чином платформа заохочуватиме інфлюенсерів.

У результаті в X/Twitter почалася чергова хвиля масової появи синіх галочок і хвилі обурення. До придбання Ілоном Маском "твіттера" синя галочка біля імені користувача щось значила, а сама соцмережа вважалася "золотим стандартом новинної платформи". Тепер же це скоріше привілей тих, хто не пошкодував грошей на Twitter, а не ознака перевіреного акаунта.

Відео дня

На скріншоті нижче показано повідомлення, яке користувачі Twitter отримують під час автоматичної верифікації за новою системою.

Раніше ЗМІ писали, що Ілон Маск подумує про блокування X в Європі через закон Євросоюзу про цифрові послуги. Закон наказує крупним технологічним соцмережам обмежувати поширення "шкідливого і нелегального контенту" і розкрити принцип роботи рекомендаційних алгоритмів.

Наразі соцмережа Маска проходить розслідування в ЄС. Регулятор перевіряє, чи ввів X в оману своїх користувачів, змінивши синю галочку верифікації, яку спочатку запустили як інструмент перевірки, але тепер вона слугує індикатором того, що користувач платить абонентську плату.

Раніше також стало відомо, що X тепер просить грошей просто за публікацію постів. Лише 1 долар на рік і поки що тільки у двох країнах світу. Це захід для захисту від спаму та іншої активності ботів.

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