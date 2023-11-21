Останнім часом соцмережу звинувачують у розповсюдженні дезінформації та ненависницького контенту.

Компанія X, раніше відома як Twitter, що належить мільярдеру Ілону Маску, подала до суду на моніторингову групу Media Matters, що відстежує інформаційний простір США. Маск звинуватив її у маніпуляціях, що відлякують рекламодавців від його соцмережі, пише Sky News.

Нещодавно великі американські компанії, включно з Disney, Warner Bros та іншими, прибрали свою рекламу з X через занепокоєння, що їхня реклама з’являється на платформі поруч із антисемітськими та іншими ворожими висловлюваннями.

У позові, поданому до Окружного суду США в Техасі, компанія X стверджує, що Media Matters "свідомо і зловмисно" зображувала рекламу поруч із матеріалами, що пропагують ненависть, "так ніби це те, що типові користувачі X відчувають на платформі".

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Юристи Маска стверджують, що моніторингова організація маніпулювала алгоритмами на платформі, щоб створювати зображення платних публікацій рекламодавців поруч із расистським і пронацистським вмістом. Також в X кажуть, що ці зіставлення були "виготовленими, неорганічними та надзвичайно рідкісними".

За версією Маска, для отримання такого результату Media Matters використовувала облікові записи X, які були одночасно підписані і на користувачів, що створювали "екстремальний маргінальний контент", і на облікові записи основних рекламодавців X. Стверджується, що саме так спостерігачам вдалося отримати необхідні їм знімки екрану, спрямовані на те, щоб відштовхнути рекламодавців X.

"Це несерйозний позов, який має на меті змусити критиків X замовкнути", заявив президент Media Matters Анджело Карузоне.

Проблеми Ілона Маска з Твіттером

Як писав УНІАН, після придбання соцмережі Twitter Ілоном Маском на платформі погіршилася модерація контенту, що призвело до "вибуху" публікацій, насичених мовою ненависті та дезінформацією. В жовтні ситуація стала особливо критичною через події на Близькому Сході. Через це Єврокомісія надіслала компанії офіційний запит, щоб там пояснили, як соцмережа бореться із незаконним контентом і дезінформацією.

А вже в листопаді стало відомо, що Єврокомісія вирішила відмовитися від розміщення своєї реклами на сторінках цієї соцмережі.

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