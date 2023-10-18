Компанія вважає, що таке рішення має зменшити кількість спаму та активності ботів на платформі.

Соціальна мережа Х (колишній Twitter) американського мільярдера Ілона Маска стає платною, але поки тільки у двох країнах світу.

Як повідомляється на офіційному сайті техпідтримки Х, наразі платну версію тестують для нових облікових записів в Новій Зеландії та на Філіппінах.

Зазначається, що річна плата становить 1 долар США, але ціни залежать від країни та валюти. Нова підписка під назвою "Not A Bot" буде стягувати плату з користувачів за публікування контенту, лайки, репости, цитування постів інших акаунтів, а також за додавання постів в закладки.

Відео дня

"Нові користувачі, які відмовилися від підписки, зможуть лише виконувати дії "лише для читання", наприклад: читати дописи, дивитися відео та стежити за обліковими записами", - йдеться в повідомленні.

В компанії зауважили, що нова програма спрямована на захист від ботів і спамерів, які намагаються маніпулювати платформою та порушувати роботу інших користувачів X.

Нововведення Ілона Маска в Х

У жовтні повідомлялося, що соцмережа Х більше не показуватиме заголовки статей, які були опубліковані на платформі. Замість цього показуватимуть лише головне зображення статті та домен, на який вона посилається. За словами Маска, цей перехід "значно покращить естетику" платформи.

Пізніше Австралія оштрафувала соцмережу X на 386 тисяч доларів за відмову співпрацювати з розслідуванням щодо жорстокого поводження з дітьми. Тоді повідомлялося, що попри невелику суму, штраф є в першу чергу репутаційним ударом для компанії.

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