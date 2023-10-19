Мільярдер вважає, що це простіше, ніж виконувати вимоги закону про цифрові послуги, який набув чинності в ЄС цього року.

В останні тижні Ілон Маск роздумував про можливість виходу Х/Twitter, яку він купив восени минулого року, з європейського ринку шляхом блокування сервісу для відвідувачів з ЄС. Про це повідомляє видання Business Insider з посиланням на джерела.

Маск "все більше розчаровується" необхідністю дотримуватися закону ЄС про цифрові послуги. Мільярдер як мінімум двічі цього року зустрічався з комісаром Євросоюзу з питань внутрішньої торгівлі і послуг Бретоном Тьєррі, намагаючись зрозуміти, що повинен зробити Twitter, щоб відповідати вимогам DSA.

Після обох зустрічей з комісаром Євросоюзу у Ілона Маска, як зазначається, "скінчилося терпіння".

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За даними аналітичної компанії Apptopia, на Євросоюз припадає близько 9% глобальної щомісячної активної користувальницької бази X, хоча щоденне використання значно знизилося за останні три місяці, впавши між 10% і 40% по всьому регіону. Завантаження і використання знизилися майже у всіх країнах, в яких працює сервіс.

Що відомо про закон про цифрові послуги (ЄС)

Закон про цифрові послуги наказує великим технологічним інтернет-платформам обмежувати поширення "шкідливого і нелегального контенту" і розкрити принцип роботи рекомендаційних алгоритмів.

Як зазначає Business Insider, прецедент відходу сервісу з європейського ринку через місцеве законодавство є. Meta Цукерберга так і не запустила свій новий додаток Threads в ЄС через жорсткі вимоги до приватності користувачів.

Раніше також стало відомо, що соцмережа Ілона Маска X тепер просить грошей просто за публікацію постів. Всього 1 долар на рік і поки тільки в двох країнах світу. Це захід для захисту від спаму та іншої активності ботів.

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