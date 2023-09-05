Смартфон представлять після релізу гарнітури Vision Pro, тобто не раніше початку 2024 року.

Модель Apple iPhone з приставкою Ultra, як очікується, дебютує в 2024 році. Цей девайс обіцяє перевернути уявлення про те, які фото і відео повинен знімати сучасний смартфон.

Відомий інсайдер з китайської соцмережі Weibo розповів про те, що iPhone Ultra отримає "тривимірну" камеру для захоплення просторових фотографій і відеороликів. Такий контент можна буде переглядати через гарнітуру Apple Vision Pro.

Раніше передбачалося, що найтоповіша модель в серії смартфонів iPhone 15 буде називатися iPhone 15 Ultra, проте останнім часом чутки на цю тему вщухли. Марк Гурман з Bloomberg вважає, що ребрендинг старшої моделі відбудеться тільки в 2024 році.

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Інсайдер підкреслює, що iPhone Ultra вийде після старту продажів Vision Pro, який запланований на початок 2024 року.

Як відомо, однією з головних особливостей Vision Pro є перша 3D-камера Apple для знімання фото і відео з ефектом занурення. Хоча через гарнітуру можна переглядати і звичайний медіаконтент (ТБ або фільми), просторові фото і відео здатні "перенести користувача в певний момент часу, наприклад, на сімейне свято або важливу дружню зустріч".

Таким чином, нова камера буде доповненням до сканера LiDAR для створення 3D-моделей навколишнього простору, який стоїть в преміальних моделях iPhone. Вперше він з'явився в iPhone 12 Pro і 12 Pro Max.

А тим часом до презентації нових айфонів та інших яблучних новинок залишився рівно тиждень. Заміна Lightning на USB-C стане одним з ключових нововведень iPhone 15, причому сама Apple піднесе перехід на USB-C як "революцію".

В ході заходу також очікується анонс смарт-годинників Apple Watch Series 9 і Apple Watch Ultra 2-го покоління, і, можливо, оновлених AirPods.

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