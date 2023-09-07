Культовий зелений робот став об'ємним, а назва операційної системи тепер пишеться з великої літери.

IT-гігант Google переглянув фірмовий стиль операційної системи Android вперше з 2019 року. Тепер логотип більш живий і варіативний.

По-перше, з виходом Android 14 назва "операційки" буде вказується з великої літери, а не з малої, як раніше. Як пояснили в компанії, це дозволить "посилити зв'язок між Android-пристроями та вже відомими користувачами додатками і сервісами Google".

По-друге, маскот Android – зелений робот – тепер зображується в повний зріст і в 3D-форматі. Дизайнери додали символу "більше характеру": відтепер робот може поставати в різних видах в залежності від того, де він застосовується.

Новий логотип з'явиться на пристроях Android і додатках з релізом ОС Android 14 ближче до кінця 2023. Зараз користувачі можуть спостерігати старий дизайн, з підписом "Powered by android".

Як згадувалося, це перший редизайн бренду за чотири роки. Тоді колір напису став чорним, оскільки зелений шрифт важко сприймається людьми з порушеннями зору. А від культового маскота залишилася тільки частина голови.

А тим часом в найближчі місяці очікується розгортання фінальної версії Android 14. Зараз бета-версії нової ОС можна перевірити на смартфонах Google Pixel.

З цікавого в Android 14 обіцяють режим відеореєстратора, можливість видаляти встановлені додатки і аналіз "здоров'я" акумулятора, як на iOS.

Також очікується, що з виходом Android 14 в смартфонах на Android з'явиться супутниковий зв'язок. На цей момент тільки смартфони iPhone 14 і Huawei Mate 50 офіційно підтримують супутниковий зв'язок.

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