Аналіз стану акумулятора вже давно є в iOS та оболонці Samsung, а тепер з'явиться і в смартфонах інших виробників.

В Android 14 з'явилася одна з класних "фішок" Айфонів – аналіз стану акумулятора. Поки що функція доступна в бета-версії нової операційки, а після релізу стабільної версії восени стане доступна всім.

Про те, що Android 14 зможе показувати "здоров'я" батареї розповів відомий Android-аналітик Мішал Рахман. Функція під назвою BatteryManager ("Менеджер батареї") вже з'явилася в налаштуваннях смартфонів Google Pixel на базі Android 14 Beta 2.

В налаштуваннях, як видно на скріншоті нижче, можна буде подивитися кількість циклів зарядки, дату виготовлення батареї і скільки місткості залишилось у відсотках.

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Подібна можливість вже давно є в Apple-гаджетах та оболонці Samsung, А тепер з'явиться і в смартфонах інших виробників, так що оцінити стан апарату при покупці з рук стане трішки простіше.

Наразі BatteryManager тестується в бета-версії Android 14: апдейт доступний для власників Google Pixel 4a та новіших версій. Повноцінний реліз очікується восени: тоді ж свої прошивки на новому Android покажуть інші бренди.

Зауважимо, що на цей момент точного способу визначити знос батареї на Android немає. Єдиною альтернативною є сторонні додатки з Google Play на кшталт AccuBattery.

Android продовжує копіювати функціонал iOS

Раніше стало відомо, що Google додасть в Android 14 нову функцію, яка дозволить використовувати смартфон замість веб-камери на ПК або ноутбуці. В iOS така функція з'явилася ще того року.

Також в Android-смартфонах функція повідомлення LED-спалахом і пошук втрачених гаджетів навіть у вимкненому вигляді – прямо як на iPhone

Водночас Аndroid 14 отримає і свої унікальні фішки. Наприклад, функція для "багатозадачних" користувачів, яка дозволить не тільки одночасно запускати два додатки в режимі поділу екрана, але і зберігати їх зв'язок через контекстне меню.

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