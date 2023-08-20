Поточні смартфони не оснащені достатнім обладнанням, тому, щоб оцінити цю фічу, доведеться "пересісти" на нове покоління.

Компанія Google працює над додаванням підтримки супутникового зв'язку в застосунок Google Messages. Якщо все піде за планом, ця функція буде впроваджена в ОС Android 14, яка стане доступна користувачам цієї осені.

Поки що не йдеться про можливість телефонувати, доступ до СМС чи месенджерів. За допомогою супутникового зв'язку в Android 14 можна буде подавати екстрені сигнали SOS без стільникового зв'язку – за аналогією з iPhone 14, повідомляє портал Wccftech.

Судячи зі скриншоту, для екстрених повідомлень в Google Messages буде передбачено окреме діалогове вікно.

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Зазначається, що для відправки повідомлень через супутниковий зв'язок смартфон повинен бути обладнано відповідним модемом, а він з'явиться тільки в нових пристроях. Тобто з уже випущеними смартфонами технологія, скоріш за все, буде несумісна.

Першими сумісними смартфонами стануть майбутні флагмани Pixel і Samsung Galaxy, а далі все буде залежати від інших виробників смартфонів.

На цей час тільки лінійка iPhone 14 і Huawei Mate 50 офіційно підтримують супутниковий зв'язок. Вже відомо про багато випадків, коли вона ставала "рятувальним кругом" у випадку збоїв в роботі мережі чи відсутності сигналу в певних місцях.

Ще з цікавого в Android 14 обіцяють режим відеореєстратора, можливість видаляти встановлені додатки і аналіз "здоров'я" акумулятора, як на iOS.

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