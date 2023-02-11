Йдеться про можливість видалити попередньо встановлені застосунки, тим самим звільнивши пам'ять і обмеживши небажану фонову активність.

В Android 14 – наступній версії операційної системи від Google – нарешті може з'явитися можливість видалення встановлених виробниками застосунків без отримання root-прав та гайдів в інтернеті.

Цю функцію знайшли у випущеної напередодні тестовій версії Android 14 для розробників. Судячи з опису, видалити можна буде будь-який софт, який не впливає на працездатність пристрою.

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Втім, чи добереться функція до релізу вже цієї осені, поки незрозуміло. Зараз розробникам доступна дуже рання збірка, тому є ймовірність, що її можуть перенести на одне з проміжних оновлень або навіть Android 15.

Приблизний графік виходу версій Android 14:

Нагадаємо, актуальна версія Android під номером 13 вийшла у серпні 2022 року. Цього разу змін виявилося не так багато – розробники зробили ставку на конфіденційність і поліпшення дизайну.

Раніше УНІАН вже писав, що на Android-смартфонах з виходом Android 14 з'явиться супутниковий зв'язок краще, ніж в нових iPhone. Вона дозволить не тільки відправляти сигнал SOS, але й обмінюватися повідомленнями практично в будь-якій точці світу,

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