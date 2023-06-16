Новинка отримала функцію активного шумозаглушення і режим прозорості, а просять за неї дешевше $20.

Китайська компанія Honor порадувала користувачів випуском нових TWS-навушників Earbuds X5s. Ця гарнітура – одна з найдоступніших у своєму класі, яка до того ж має активне шумозаглушення і режим прозорості.

Аксесуар отримав класичний форм-фактор TWS-навушників – силіконові насадки і округлий кейс. Гарнітура також має 10-мм драйвери, підтримує роботу з кодеком AAC іа стандартом Bluetooth 5.3. До того ж є захист від вологи за стандартом IP54, пише GizmoChina.

Однією з важливих характеристик навушників є їх висока автономність. На одній зарядці Earbuds X5s можуть протягнути до 9 годин без підзарядки, а з використанням комплектного кейса – до 35 годин. Кейс навушників заряджається через USB-C.

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Honor Earbuds X5s оцінили в 119 юанів (близько 700 грн). Поки що девайс можна купити тільки в Китаї, але незабаром його напевно можна буде знайти і на торгових майданчиках по типу AliExpress. Для порівняння, базові AirPods 2 на нашому ринку можна купити за 5000 грн, AirPods Pro – за 7000 грн.

Раніше Honor також випустила новий недорогий смартфон з камерою 100 Мп. Крім того, він отримав продуктивний процесор і тонкі рамки екрана, а просять за нього трохи більше ніж 200 доларів.

Також в асортименті китайського виробника є один з найдоступніших ігрових смартфонів на ринку. За ціною дешевше $250 апарат оснащується чіпом Snapdragon 888, просунутою системою охолодження і екраном 144 Гц.

В одній з попередніх заміток УНІАН ділився порадами, що робити, якщо перестав працювати один навушник. Виявляється, проблема має просте рішення.

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