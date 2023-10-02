Проблему усунуть в наступному патчі. Щоправда, коли він вийде, невідомо.

Apple відреагувала на скарги щодо перегріву iPhone 15 Pro і 15 Pro Max. У компанії визнали, що це могло статися через комбінацію помилок в програмному забезпеченні та недавніми оновленнями сторонніх додатків,

Одним з таких додатків, як з'ясувалося, є Instagram. Сидячи в інстаграмі, телефон нагрівається буквально за 5 хвилин, що призводить до втрати приблизно 5% заряду акумулятора. До програм сторонніх розробників, що викликають проблему, також відносяться Uber і гра Asphalt 9, повідомляє видання Independent.

В Apple зауважили, що iPhone 15 Pro і 15 Pro Max не страждають від перегріву через дизайн, а нові титанові корпуси краще розсіюють тепло, ніж в попередніх моделях з рамкою з нержавіючої сталі. Разом з тим причиною тимчасового надмірного нагріву може стати зарядка від адаптера живлення потужністю понад 20 Вт.

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Окремо наголошується, що майбутня версія ПЗ під номером iOS 17.1, яка має усунити перегрів, не призведе до деградації продуктивності процесора Apple A17 Pro.

Втім, коли саме вийде оновлення, яке розв'яже проблему, невідомо. Перша бета-версія iOS 17.1 надійшла до розробників минулого тижня, її вихід запланований на жовтень.

Перегрів iPhone 15: що відомо

Раніше користувачі почали скаржитися на перегрів нових iPhone, деякі заявили, що смартфон неможливо тримати в руках. Причому, відбувається це не тільки під час використання або зарядки пристрою. Телефони можуть грітися навіть просто так, коли лежать без діла.

Пізніше з'ясувалося, що проблема з перегрівом може привести до куди більш серйозних наслідків, ніж гарячий корпус. Користувачі iPhone 15 Pro почали повідомляти про здуття акумуляторів і відшарування екранів. Наскільки поширена проблема, поки що незрозуміло.

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