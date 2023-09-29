Причому, відбувається це не тільки безпосередньо під час використання чи зарядки пристрою.

Деякі з перших власників iPhone 15 Pro і Pro Max скаржаться на те, що "титанові" айфони занадто сильно нагріваються – до 50 градусів і вище. Причому, відбувається це не тільки безпосередньо під час використання чи зарядки пристрою. Телефони можуть грітися навіть просто так, коли лежать без діла.

Скарги з'явилися на онлайн-форумах Apple і в соціальних мережах Reddit та Twitter, пізніше на них звернули увагу тематичні ЗМІ. Зокрема, Telegraph цитує клієнта, який заявив, що його iPhone 15 Pro Max нагрівається так сильно, що "неможливо тримати в руках".

Аналітик ланцюжка поставок Apple Мінг-Чі Куо однією з можливих причин перегріву називає використання титану для корпусу нового iPhone – він нібито негативно впливає на теплову ефективність. Apple зробила титановий корпус ключовою перевагою нового покоління айфонів, рекламуючи його як "той самий сплав, який космічні кораблі використовують для польотів на Марс".

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Також наголошується, що дизайнери Apple, напевно, пішли на "компроміси в тепловій конструкції, щоб домогтися меншої ваги" Pro-моделей.

Водночас техпідтримка Apple направляє незадоволених клієнтів на стару статтю про те, як поводитися з iPhone, який став занадто гарячим. У ньому говориться, що перегрів може статися при бездротовій зарядці, потоковій передачі відео у високій роздільній здатності, іграх, а також відновлені з резервної копії.

На думку Мін-Чі Куо, Apple, скоріш за все, розв'яже цю проблему за допомогою випуску оновлення iOS. Однак, як передбачається, у такому випадку напевно доведеться трохи знизити продуктивність чіпа A17 Pro.

Не встиг iPhone 15 надійти в продаж, як в мережі почали з'являтися перші подробиці iPhone 16, які вийдуть восени 2024 року. Якщо вірити витокам, вони будуть на голову крутіше актуальних моделей.

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