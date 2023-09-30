Зараз вже можна точно сказати, що у титанових iPhone 15 Pro є реальні проблеми з перегрівом.

Історія з перегрівом титанових iPhone 15 Pro набирати оберти. Як з'ясувалося, проблема з перегрівом може привести до куди більш серйозних наслідків, ніж гарячий корпус.

Деякі користувачі iPhone 15 Pro помітили, що після кількох днів використання чохол перестав прилягати до смартфона. Вивчивши девайс, стало зрозуміло, що акумулятор вже почав видавлювати дисплей і деформувати корпус.

Судячи з усього, через високі температури акумулятор смартфона почав розширюватися, і потенційно такий дефект може призвести до займання і навіть вибуху. Наскільки поширена проблема, поки що незрозуміло.

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Експерти наголошують: у випадку, якщо ви зіткнулися з подібною проблемою на своєму пристрої (і не тільки на Айфоні), то ні в якому разі не намагайтеся розв'язати проблему самостійно. Єдиний вірний алгоритм дій – це скоріше вимкнути його і зв'язатися з сервісним центром.

Зараз вже можна точно сказати, що у титанових iPhone 15 є реальні проблеми з перегрівом. Причому, як зазначається, відбувається це не тільки під час використання або зарядки пристрою. Телефони гріються навіть просто так, коли лежать без діла.

Однією з можливих причин перегріву згадується використання титану для корпусу iPhone 15 – він негативно впливає на теплову ефективність. Apple зробила титановий корпус ключовою перевагою нового покоління айфонів, рекламуючи його як "той самий сплав, який космічні кораблі використовують для польотів на Марс".

Разом з тим власники iPhone 14 скаржаться на швидкий знос акумулятора. У багатьох користувачів відсоток зносу батареї їх айфонів впав нижче 90% – і це незважаючи на те, що з виходу на той момент не пройшов й рік.

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