Йдеться про Always on Display, яка стала одним з головних нововведень в новій лінійці iPhone 14.

Функція Always on Display стала одним з головних нововведень у новій лінійці iPhone 14. Однак, як повідомляють користувачі, ця особливість може призвести до передчасного вигорання екрана.

Про це передають профільні китайські ЗМІ з посиланням на постраждалих користувачів. На представлених фотографіях добре видно. як екран Always on Display накладається поверх інших меню.

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Разом з тим у деяких користувачів, окрім накладання Always on Display, також на основний екран накладається розгорнутий "острівець" Dynamic Island, який, як і вищезгадана функція, став одним з відмінних рис нових айфонів.

Фахівці зазначають, що вигоряння OLED-дисплеїв – це явище, якого повністю уникнути індустрія поки що не може. Тому попри преміальність смартфонів все одно існує ризик вигорання після відображення одного і того ж екрану протягом тривалого часу.

Always-On-Display в смартфоні: що це і навіщо потрібно

Екран смартфона, навіть будучи вимкненим, демонструє користувачеві час, повідомлення, дату та іншу системну інформацію – при цьому споживаючи мінімальну кількість енергії.

Ця фіча вже давно є в смартфонах на Android і навіть має там різні хитрощі. В айфонах вона з'явилася тільки в 2022 році й тільки в Pro-версіях iPhone 14.

Дослідники DxOMark з'ясували, що функція Always-On розряджає батарею смартфона в 5 разів швидше. Найкраще над оптимізацією енергоспоживання функції попрацювали в Google і Samsung, найгірше – в Apple і Xiaomi.

Як відключити функцію Always On Display

На iPhone 14 : "Налаштування" → "Екран і яскравість" → Деактивуйте тумблер навпроти "Завжди включено"

: "Налаштування" → "Екран і яскравість" → Деактивуйте тумблер навпроти "Завжди включено" На Android: "Налаштування" → "Екран блокування та безпека" → Деактивуйте тумблер навпроти "завжди відображається".

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